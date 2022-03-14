Погода 14 березня буде сухою та сонячною.

06:09 14 березня Київ, Україна

У понеділок у всіх областях України очікується сонячна погода. Наші пращури помітили, якщо у цей день буде спекотна погода. Нічні температури все ще будуть низькими, але вдень очікується суттєве підвищення температури повітря. Вітер переважно північно-західний, 3-5 м/с.

Центральний регіон України

На Вінниччині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 1-3 м/сек. Температура повітря вночі -4...-2°С, вдень +1...+3°С.

На Черкащині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 1-3 м/сек. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +3...+5°С.

У Кіровоградській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 1-3 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +2...+4°С.

У Дніпропетровській та Полтавській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 1-3 м/сек. Температура повітря вночі -4...-2°С, вдень +1...+3°С.

Західний регіон України

У Львівській та Рівненській областях ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +4...+6°С.

У Тернопільській області ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-5 м/с.. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +2...+4°С.

У Волинській області ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +3...+5°С.

На Хмельниччині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +2...+4°С.

В області Івано-Франківська хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3-5 м/с.. Температура повітря вночі -4...-2°С, вдень +3...+5°С.

У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південний, 1-3 м/сек. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +2...+4°С.

У Закарпатській області ясно, без опадів. Вітер східний, 1-3 м/сек. Температура повітря вночі -1...+1°С, вдень +7...+9°С.

Північний регіон України

У Київській та Житомирській областях ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +3...+5°С.

У Чернігівській області ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-5 м/сек. Температура повітря вночі -3...-1°С, вдень +4...+6°С.

На Сумщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 3-5 м/сек. Температура повітря вночі -7...-5°, вдень 0...+2°С.

Східний регіон України

На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень 0...+2°С.

У Луганській та Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі -8...-6°, вдень 0...+2°С.

Південний регіон України

На Запоріжжі хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3-5 м/сек. Температура повітря вночі -4...-2°С, вдень +2...+4°С.

На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі -3...-1°, вдень +4...+6°С.

На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-5 м/сек. Температура повітря вночі -2...0°С, вдень +4...+6°С.

На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-5 м/сек. Температура повітря вночі -1...+1°, вдень +4...+6°С.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря вночі -6...-4°, вдень 0...+2°С.

У Києві зрозуміло, без опадів. Вітер північно-західний, 2-7 м/сек. Температура повітря вночі -2...-1°, вдень до +5°С.

Сонце зійде о 6:13, а зайде о 18:00.. Довгота дня становитиме 11 год. 46 хв.