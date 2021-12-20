Погода 14 грудня буде сірою та похмурою, можлива ожеледь

06:23 14 грудень Київ, Україна

Сьогодні, 14 грудня, погода по всій території країни буде похмурою та вогкою, повітря прогріється максимум до +8 °С. Рятувальники застерігають про можливе сходження снігових лавин у Закарпатському та Львівському регіонах.

Центральний регіон України



На Вінниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.



На Черкащині похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.



У Полтавській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.



На Кіровоградщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.



Західний регіон України На Вінниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.На Черкащині похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.У Полтавській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.На Кіровоградщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.



У Львівській та Івано-Франківській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -3...0°С.



У Волинській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -3...0°С.



На Рівненщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень -2...+1°С.



У Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень -1...+2°С.



У Чернівецькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -2...+1°С.



На Закарпатті ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +1...+4°С.



Північний регіон України



У Київській та Чернігівській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.



На Житомирщині похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень -1...+2°С.



На Сумщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень 0...+3°С.



Східний регіон України



На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень 0...+3°С.



У Донецькій та Луганській областях похмуро, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +1...+4°С.



Південний регіон України



В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.



На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів.. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +5...+8°С.



У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень -1...+2°С.



Сонце зійде о 07:51, а зайде о 15:54. Тривалість дня становитиме 8 год 3 хв.