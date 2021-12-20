Погода 14 грудня буде сірою та похмурою, можлива ожеледь

Сьогодні, 14 грудня, погода по всій території країни буде похмурою та вогкою, повітря прогріється максимум до +8 °С. Рятувальники застерігають про можливе сходження снігових лавин у Закарпатському та Львівському регіонах.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.
На Черкащині похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.
У Полтавській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.
На Кіровоградщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.
Західний регіон України
У Львівській та Івано-Франківській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -3...0°С.
У Волинській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -3...0°С.
На Рівненщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень -2...+1°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень -1...+2°С.
У Чернівецькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -2...+1°С.
На Закарпатті ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень +1...+4°С.
Північний регіон України
У Київській та Чернігівській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.
На Житомирщині похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень -1...+2°С.
На Сумщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень 0...+3°С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень 0...+3°С.
У Донецькій та Луганській областях похмуро, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +1...+4°С.
Південний регіон України
В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.
На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°С, вдень +3...+6°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів.. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +5...+8°С.
У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень -1...+2°С.
Сонце зійде о 07:51, а зайде о 15:54. Тривалість дня становитиме 8 год 3 хв.
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