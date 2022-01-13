Погода 13 січня буде морозною та вітряною, пориви вітру на заході країни до 16 м/с.

- Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -13...-10°С, вдень -2...+1°С.
На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -15...-12°, вдень -5...-2°С.
У Полтавській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -16...-13°С, вдень -7...-4°С.
На Кіровоградщині ясно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -14...-11°, вдень -5...-2°С.
- Західний регіон України
У Львівській та Волинській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°, вдень -2...+1°С.
У Рівненській та Тернопільській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -13...-10°С, вдень -2...+1°С.
На Хмельниччині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -13...-10°, вдень -3...0°С.
На Івано-Франківщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -15...-12°, вдень -2...+1°С.
У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -14...-11°С, вдень -2...+1°С.
На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°, вдень -5...-2°С.
- Північний регіон України
На Київщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -16...-13°С, вдень -4...-1°С.
На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -15...-12°, вдень -3...0°С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -17...-14°С, вдень -4...-1°С.
На Сумщині мінлива хмарність, сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -19...-16°, вдень -8...-5°С.
- Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -16...-13°, вдень -11...-8°С.
На Донеччині похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -15...-12°, вдень -9...-6°С.
На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -14...-11°, вдень -9...-6°С.
- Південний регіон України
На Одещині ясно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°, вдень -4...-1°С.
На Миколаївщині ясно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -12...-9°, вдень -4...-1°С.
На Херсонщині ясно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°, вдень -5...-2°С.
У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -13...-10°, вдень -5...-2°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -11...-8°, вдень -5...-2°С.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі -13...-10°, вдень -4...-1°С.
Сонце зійде о 07:54, а зайде о 16:20. Довгота дня становитиме 8 год 26 хв.
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