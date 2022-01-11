Погода 11 січня буде хмарною, опади лише на сході та в Карпатах

06:10 11 січень Київ, Україна

Синоптики попереджають про високу ймовірність опадів у вигляді дощу із мокрим снігом на сході України та в Карпатах, в інших регіонах країни без опадів.

Центральний регіон України

На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -4...-1°С.

У Черкаській та Полтавській областях похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -3...0°С.

На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -3...0°С.

На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень -2...+1°С.

Західний регіон України

На Львівщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -4...-1°С.

У Волинській та Рівненській областях похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -4...-1°С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -5...-2°С.

На Івано-Франківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -6...-3°С.

У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°С, вдень -6...-3°С.

На Закарпатті невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -3...0°С.

Північний регіон України

На Київщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -4...-1°С.

На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -4...-1°С.

На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -5...-2°С.

На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -5...-2°С.

Східний регіон України

На Харківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень -2...+1°С.

На Донеччині похмуро, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень -1...+2°С.

На Луганщині похмуро, мокрий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень -1...+2°С.

Південний регіон України

На Одещині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень 0...+3°С.

На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень -1...+2°С.

У Херсонській та Запорізькій областях хмарно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +2...+5°С.

В Автономній Республіці Крим без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +2...+5°С.

У Києві похмуро, без опадів. Вітер північний, 4-9 м/сек. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -7...-4°С.

Сонце зійде о 07:55, а зайде о 16:17. Тривалість дня становитиме 8 год 22 хв.