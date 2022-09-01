Детальний прогноз погоди на вихідні: спека до +34 та грози. Мапа

07:49 06 серпня Київ, Україна

Найближчими вихідними, 6 та 7 серпня, в Україні різко зміниться погода. Дощі та грози, які зараз накрили все Лівобережжя України, зміняться на потужну спеку. Місцями стовпчики термометрів піднімуться до +33°...+36°. Водночас на заході України очікується різке похолодання до +20...+24°, дощі та грози.

Субота, 6 серпня.

У західних областях уночі без опадів, у другій половині дня та ввечері короткочасні дощі, грози. Вітер східний, із переходом на західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19°С, вдень +27...+32°С, на Закарпатті до +35°С.

У північних областях без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18°С, вдень +28...+33°С.

У центральних регіонах сухо. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19°С, вдень +29...+34°С.

На півдні України без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+21°С, вдень +30...+35°С.

У східних областях без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, удень +29…+34 °С.

Неділя, 7 серпня.

У західній частині України очікується дощова погода, вночі місцями пройдуть сильні зливи з грозами. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+18°С, вдень +18...+23°С.

У північних областях без опадів. Вдень та увечері короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с, при грозі місцями шквали 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +14...+19°С, вдень +28...+33°С.

У центральних областях без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19°С, вдень +28...+33°С.

У південних областях сухо та спекотно. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +18...+23°С, вдень +32...+37°С.

На сході України також сухо та спекотно. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+22°С, вдень +30...+35°С.