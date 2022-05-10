Майже по всій Україні пройдуть дощі: прогноз погоди на 6 серпня

Синоптики попереджають, що в західних, південно-західних і центральних областях України очікуються дощі, грози і шквали. На південному сході буде сухо і спекотно.



Центральний регіон України

У Вінницькій і Черкаській областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +26...+29 °С.



У Полтавській і Кіровоградській областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +29...+32 °С.



У Дніпропетровській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +32...+35 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, удень +21...+24 °С.



В Івано-Франківській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +22...+25 °С.



У Хмельницькій та Чернівецькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +23...+26 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, удень +21...+24 °С.



Північний регіон України

У Київській та Житомирській областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +24...+27 °С.



У Чернігівській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +26...+29 °С



У Сумській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +31...+34 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +32...+35 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +27...+30 °С.



У Миколаївській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +31...+34 °С.



У Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +32...+35 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +32...+35 °С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, удень +21...+24 °С.