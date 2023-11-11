По всій Україні на вихідні буде нестійка, дощова та вітряна погода

Синоптики попередили, що у вихідні 11-12 листопада в Україні погіршиться погода. Після дощів прийде похолодання. У деяких областях країни розпочнуться нічні заморозки. У Карпатах можливий сніг.

Окрім того, очікується, що у суботу та неділю підніметься штормовий вітер. Подекуди він досягатиме 25 метрів за секунду. Майже по всій території України оголосили перший рівень небезпеки.

Субота, 11 листопада

У західних регіонах країни вночі місцями очікується невеликий дощ, удень на більшій частині країни прогнозують невеликі, подекуди помірні дощі.. У Карпатах сильний сніг, місцями туман. Вітер хмарно з проясненнями, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме від 3 до 8°С зі знаком "плюс", вдень +7...+12°С. У Карпатах +2...-3°С.

У північних регіонах уночі без опадів, удень помірний, місцями сильний дощ. Вітер південно-східний, 7-12, удень місцями пориви, 15-17 м/с. Вночі прогнозується +2...+7°С, удень - до +9°С.

У Центрі вночі без опадів, вранці та вдень дощ, місцями гроза. Температура повітря вночі +3...+8°С, удень +8...+13°С.

На Півдні та Криму вночі короткочасні дощі, вранці та вдень на всій території дощі з грозами. Місцями можливий град та шквали, 15 – 17 м/с. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, удень пориви, 15-18 м/с. Температура повітря вночі +7…+12°С, вдень +13…+18°С.

На сході вночі без опадів, у другій половині дня та ввечері на Харківщині невеликі дощі. Вітер південно-східний, 7-12, удень місцями пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі +2...-3°С, удень +7...+12°С.

Неділя, 12 листопада

У західних регіонах невеликі дощі, місцями з мокрим снігом. У Карпатах опади у вигляді снігу та мокрого снігу з дощем. Температура повітря протягом доби +3...+8°С, а в Карпатах +1...-4°С.

У північних регіонах пройде дощ. Часом опади будуть значними. Вітер вночі мінлива хмарність, 3-8 м/с, удень західний, 7-12 м/с, пориви, 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби +7…+12 °С.

Мешканцям центральних регіонів слід захопити парасольки. Вночі та вранці сильні опади, місцями грози. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, пориви, 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби становитиме +9…+14 °С.

У південних регіонах дощ, удень невеликі опади, часом з грозами. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, пориви, 17-22 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +10…+15 °С.

У східних областях країни дощі, часом дуже сильні, можливі грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +12…+17 °С.