По всій Україні 11 грудня очікуються дощі, а подекуди зі снігом

Погода в Україні в неділю, 11 грудня, принесе до всіх регіонів дощі, а іноді дощ зі снігом. У жодній області день не пройде без опадів.
Найхолодніше вдень буде на Заході, а найтепліше – на Півдні. Температура повітря вдень коливатиметься від -1 до +14 градусів.
Погода в регіонах
На Заході у більшості областей вночі очікують сильні дощі та мокрий сніг. Вдень дощі повинні послабитись, але також можливі опади у вигляді мокрого снігу. Найхолодніше буде на Львівщині – вдень там температура повітря коливатиметься від -1 до +1 градуса.
На Півночі, Сході та в центрі вночі не прогнозують сильні опади – переважно будуть дрібні дощі. Вдень опади будуть значно сильнішими майже у всіх областях, крім Луганщини.. Так само день буде прохолодним, як і для регіонів Півдня, Сходу та Центру – від +5 до +7 градусів.
На Півдні 11 грудня буде досить теплим, але також із дощами. Повітря прогріється до +13…+14 градусів, але як уночі, так і вдень очікуються опади у вигляді дощу.
У Києві вночі синоптики прогнозують невеликий дощ, який стане сильнішим за день. Температура повітря коливатиметься в межах +7…+9 градусів.
Погода в містах
Ужгород – +4...+6
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – +2...+4
Луцьк – 0...+2
Рівне – 0...+2
Житомир – +6...+8
Вінниця – +7...+9
Одеса – +12...+14
Миколаїв – +11...+13
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +9...+11
Черкаси – +8...+10
Чернігів – +6...+8
Суми – +7...+9
Полтава – +8...+10
Дніпро – +9...+11
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +8...+10
Луганськ – +5...+7
Харків – +7...+9
Київ – +7...+9
/>
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі