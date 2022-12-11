По всій Україні 11 грудня очікуються дощі, а подекуди зі снігом

08:19 11 грудня Київ, Україна

Погода в Україні в неділю, 11 грудня, принесе до всіх регіонів дощі, а іноді дощ зі снігом. У жодній області день не пройде без опадів.

Найхолодніше вдень буде на Заході, а найтепліше – на Півдні. Температура повітря вдень коливатиметься від -1 до +14 градусів.

Погода в регіонах

На Заході у більшості областей вночі очікують сильні дощі та мокрий сніг. Вдень дощі повинні послабитись, але також можливі опади у вигляді мокрого снігу. Найхолодніше буде на Львівщині – вдень там температура повітря коливатиметься від -1 до +1 градуса.

На Півночі, Сході та в центрі вночі не прогнозують сильні опади – переважно будуть дрібні дощі. Вдень опади будуть значно сильнішими майже у всіх областях, крім Луганщини.. Так само день буде прохолодним, як і для регіонів Півдня, Сходу та Центру – від +5 до +7 градусів.

На Півдні 11 грудня буде досить теплим, але також із дощами. Повітря прогріється до +13…+14 градусів, але як уночі, так і вдень очікуються опади у вигляді дощу.

У Києві вночі синоптики прогнозують невеликий дощ, який стане сильнішим за день. Температура повітря коливатиметься в межах +7…+9 градусів.

Погода в містах

Ужгород – +4...+6

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – +6...+8

Вінниця – +7...+9

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +8...+10

Чернігів – +6...+8

Суми – +7...+9

Полтава – +8...+10

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +8...+10

Луганськ – +5...+7

Харків – +7...+9

Київ – +7...+9

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