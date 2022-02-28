Перший літній день буде похмурим і прохолодним

Циклон, що формував зливові дощі на заході України, змістився на південний схід і до центру країни. Тут прогнозують штормовий вітер, зниження температури повітря і рясні дощі. В інших регіонах хмарно, але без опадів.
Центральний регіон України
У Вінницькій області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +15...+17 °С.
У Черкаській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +14...+16 °С.
У Кіровоградській і Полтавській областях хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +14...+16 °С.
У Дніпропетровській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +15...+17 °С.
Західний регіон України
У Львівській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +15...+17 °С.
У Волинській Івано-Франківській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, удень +14...+16 °С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +14...+16 °С.
У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +15...+17 °С.
Північний регіон України
У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, удень +14...+16 °С.
У Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +15...+17 °С.
У Житомирській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +14...+16 °С.
Східний регіон України
У Харківській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +15...+17 °С.
У Донецькій області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +20...+22 °С.
У Луганській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, удень +21...+23 °С.
Південний регіон України
У Запорізькій області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, удень +17...+19 °С.
У Херсонській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12м/с. Температура повітря вночі +13...+15 °С, вдень +16...+18 °С.
У Миколаївській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +15...+17 °С.
В Одеській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +14...+16 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, удень +17...+19 °С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, удень +14...+16 °С.
Сонце зійде о 4:56, а зайде о 21:01. Тривалість дня складе 16 год 05 хв.
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