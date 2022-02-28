Перший літній день буде похмурим і прохолодним

Циклон, що формував зливові дощі на заході України, змістився на південний схід і до центру країни. Тут прогнозують штормовий вітер, зниження температури повітря і рясні дощі. В інших регіонах хмарно, але без опадів.



Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +15...+17 °С.



У Черкаській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +14...+16 °С.



У Кіровоградській і Полтавській областях хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +14...+16 °С.



У Дніпропетровській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +15...+17 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +15...+17 °С.



У Волинській Івано-Франківській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, удень +14...+16 °С.



У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +14...+16 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +15...+17 °С.



Північний регіон України

У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, удень +14...+16 °С.



У Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +15...+17 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +14...+16 °С.



Східний регіон України

У Харківській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +15...+17 °С.



У Донецькій області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +20...+22 °С.



У Луганській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, удень +21...+23 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, удень +17...+19 °С.



У Херсонській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12м/с. Температура повітря вночі +13...+15 °С, вдень +16...+18 °С.



У Миколаївській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +15...+17 °С.



В Одеській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +14...+16 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, удень +17...+19 °С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, удень +14...+16 °С.



Сонце зійде о 4:56, а зайде о 21:01. Тривалість дня складе 16 год 05 хв.