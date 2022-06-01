Перший день літа буде теплим: прогноз погоди в Україні на 1 червня

06:51 01 червня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 1 червня, у країні буде по-справжньому літня погода. Лише у деяких областях можливі дощі з грозами.
 
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 20-31°С.
 
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.

На Черкащині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.

На Кіровоградщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +25...+28 °С.

На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.

На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.

Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.

У Волинській та Рівненській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.

На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.

На Хмельниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.

На Івано-Франківщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.

У Чернівецькій області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.

На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.

Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.

На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.

На Чернігівщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.

Східний регіон України
На Харківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +26...+29 °С.

На Луганщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +28...+31°С.

На Донеччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.

Південний регіон України
На Одещині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +25...+28 °С.

На Миколаївщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.

У Херсонській та Запорізькій областях ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +28...+31°С.

В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +26...+29 °С.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.