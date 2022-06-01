Перший день літа буде теплим: прогноз погоди в Україні на 1 червня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 1 червня, у країні буде по-справжньому літня погода. Лише у деяких областях можливі дощі з грозами.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 20-31°С.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
На Черкащині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.
На Кіровоградщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +25...+28 °С.
На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.
На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
У Волинській та Рівненській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
На Хмельниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
На Івано-Франківщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
У Чернівецькій області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
На Чернігівщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +26...+29 °С.
На Луганщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +28...+31°С.
На Донеччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.
Південний регіон України
На Одещині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +25...+28 °С.
На Миколаївщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.
У Херсонській та Запорізькій областях ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +28...+31°С.
В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +26...+29 °С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
На Черкащині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.
На Кіровоградщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +25...+28 °С.
На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.
На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
У Волинській та Рівненській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
На Хмельниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
На Івано-Франківщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
У Чернівецькій області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
На Чернігівщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +26...+29 °С.
На Луганщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +28...+31°С.
На Донеччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.
Південний регіон України
На Одещині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +25...+28 °С.
На Миколаївщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.
У Херсонській та Запорізькій областях ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +28...+31°С.
В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +26...+29 °С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
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