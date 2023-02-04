Перші вихідні лютого принесуть в Україну сніг та морози до -10

У перші вихідні лютого в Україні очікується похолодання, попереджають синоптики Укргідрометцентру.

У суботу 4 лютого прогнозують сніг на всій території країни.

На Півночі вночі температура повітря опускатиметься до -5 -7 градусів, вдень трохи потеплішає - до -1 -4.

У Центрі від -2 до -6 вночі та 0 -3 вдень.

На Півдні країні нічна температура сягатиме -1 -3, вдень - від -1 до +2 градусів.

У східних областях уночі -4 -6, вдень -2+1 градус.

На Заході України від -3 до -7 уночі, вдень - від 0 до -4.

У неділю, 5 лютого , також очікуються снігопади, а морози дещо посиляться.

Зокрема, у західних областях уночі місцями до -10 градусів, удень переважно -2 -5.

На Сході країни нічна температура від -4 до -7, денна - від 0 до -3.

У центральних регіонах уночі -4 -8 градусів, вдень від 1 до 5 градусів морозу.

У північних областях нічні морози сягатимуть місцями -8 градусів, удень переважно -2 -4.

На Півдні вночі -3 -6, вдень від 0 до -3.

Раніше про похолодання в Україні із 4 лютого попереджала синоптик Наталія Діденко.

За її прогнозами, наступний тиждень також буде морозним.