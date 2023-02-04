Перші вихідні лютого принесуть в Україну сніг та морози до -10

У перші вихідні лютого в Україні очікується похолодання, попереджають синоптики Укргідрометцентру.
У суботу 4 лютого прогнозують сніг на всій території країни.
На Півночі вночі температура повітря опускатиметься до -5 -7 градусів, вдень трохи потеплішає - до -1 -4.
У Центрі від -2 до -6 вночі та 0 -3 вдень.
На Півдні країні нічна температура сягатиме -1 -3, вдень - від -1 до +2 градусів.
У східних областях уночі -4 -6, вдень -2+1 градус.
На Заході України від -3 до -7 уночі, вдень - від 0 до -4.
У неділю, 5 лютого , також очікуються снігопади, а морози дещо посиляться.
Зокрема, у західних областях уночі місцями до -10 градусів, удень переважно -2 -5.
На Сході країни нічна температура від -4 до -7, денна - від 0 до -3.
У центральних регіонах уночі -4 -8 градусів, вдень від 1 до 5 градусів морозу.
У північних областях нічні морози сягатимуть місцями -8 градусів, удень переважно -2 -4.
На Півдні вночі -3 -6, вдень від 0 до -3.
Раніше про похолодання в Україні із 4 лютого попереджала синоптик Наталія Діденко.
За її прогнозами, наступний тиждень також буде морозним.
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