Перші літні вихідні принесуть в Україну похолодання. Прогноз погоди та карти

За прогнозом синоптиків, перші літні вихідні, 3 та 4 червня, принесуть в Україну похолодання. Зниження температури відбудеться практично у всіх областях, крім Приазов'я та крайнього сходу. Першими його відчують жителі західних та північних областей, де стовпчики термометрів вдень покажуть +17°...+20°, а вночі місцями лише +6°...+9°. До кінця тижня по всій країні очікується від +18 ° до +23 °. Також у суботу частина України накриють дощі та зливи.

Субота, 3 червня:

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Лише вночі на Буковині очікується невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8°С, у Волинській та Львівській областях на поверхні ґрунту місцями заморозки -3...0°С. Вдень стовпчики термометрів покажуть +15…+20 °С.

У північних областях вночі та вранці очікується дощ, удень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7…+12°С, удень +15…+20°С.

У центральному регіоні країни протягом доби очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, удень при грозах місцями шквали, 15 – 20 м/с.. Температура повітря вночі +9…+14 °С, удень +20…+25 °С.

На півдні України вночі без опадів, удень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, з переходом на північний, 7 – 12 м/с, удень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +12...+17°С, днем +22...+27°С.

У східних областях уночі без опадів, удень невеликий, місцями помірний дощ, місцями гроза.. Вітер південно-західний із переходом на північний, 7 – 12 м/с, удень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, днем +22…+27 °С.

У Києві в суботу буде ясно та безхмарно, температура повітря вночі +11°, вдень +19°.

Неділя, 4 червня:

У західних та північних областях малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, на крайній півночі та в Карпатах можливі заморозки на поверхні ґрунту -3…0 °С. Вдень +18...+23 °С.

У центральних областях малохмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11°С, удень +19…+24°С.

У південних та східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, у Криму до +16 °С; днем +19…+24 °С.

У Києві вночі очікується +10°, а вдень +21°, невелика хмарність.