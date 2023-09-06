Мінлива погода очікується в Україні у понеділок

07:23 28 серпня Київ, Україна

Згідно з останніми прогнозами, понеділок, 28 серпня, принесе мінливу погоду в Україні. У деяких районах очікується короткочасний дощ із грозами, особливо у південно-західній частині країни, хоча у Донецькій та Луганській областях опадів не передбачається.



Ці дані було представлено Українським гідрометцентром.



Вітер змінюватиме напрямок і становитиме від 3 до 8 метрів за секунду.



Нічні температури очікуються в діапазоні 17-22 °, а денні - від 31 до 36 °, за винятком східних та Сумської областей, де термометри покажуть 25-30 °.



За даними на 28 серпня, столиця України, Київ, та його околиці також зіткнуться зі змінною хмарністю та місцями короткочасними дощами. Вночі температура в столиці складе 20-22°, а протягом дня підніметься до 33-35°. На Київщині очікуються нічні температури 17-22°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 31-36°.