Похмурий прогноз погоди в Україні на вихідні, 27-28 лютого

Ось і закінчилася зима! Залишилося два дні. І хоча до справжньої весни ще далеко, серце зігріває думка: ми пережили цю найдовшу за останній час зиму. А ось Укргідрометцентр прогнозує, що ці останні дні зими будуть похмурими і з опадами.

Так, в суботу, 27 лютого, синоптики прогнозують вдень в Україні невеликі дощі, місцями, крім півдня, з мокрим снігом. Вітер північно-західний 7-12 м/с, вдень в західній частині окремі пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 1-6 °С тепла (на крайньому заході та півдні країни вдень 7-10 °С). У Карпатах опади переважно у вигляді мокрого снігу, налипання мокрого снігу, зледеніння, на дорогах ожеледь, температура від 3 °С морозу до 2 °С тепла.

28 лютого вночі в Україні очікується невеликий мокрий сніг і дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2 °С тепла до 3 °С морозу, вдень 0-5 °С тепла, на Закарпатті до 8 °С тепла, в Карпатах вночі 1-6 °С морозу, вдень близько 0 °С.

У Києві 27 лютого часом йтиме невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4 °С тепла, вдень 4-6 °С.

У неділю, 28 лютого, вночі в столиці також очікується невеликий дощ і мокрий сніг, в решту часу без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0 °С, вдень 2-4 °С тепла.