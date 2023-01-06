Похмуро, невеликі опади: погода в Україні 6 січня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні похмура погода, у центральному, західному, північному та східному регіонах пройде невеликий дощ, місцями дощ із мокрим снігом. На решті території країни опадів не передбачається.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, невеликі опади. Вітер змінних напрямків, 7-8 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Черкащині та Кіровоградщині похмуро, невеликий дощ. Вітер мінлива, 7-8 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
На Полтавщині похмуро, невеликий дощ. Вітер хмарно з проясненнями, 6-8 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер західний, 6-8 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно, невеликі опади. Вітер північно-західний, 4-9 м/сек. Температура повітря вдень +2...+7°С.
На Хмельниччині хмарно, невеликі опади. Вітер північно-західний, 6-9 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Волині та Рівненщині похмуро, невеликі опади. Вітер змінних напрямків, 4-8 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Тернопіллі похмуро, невеликі опади. Вітер північно-західний, 5-9 м/с. Температура повітря вдень +2...+4 °С..
На Івано-Франківщині похмуро, невеликий дощ. Вітер хмарно з проясненнями, 2-7 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
У Чернівецькій області хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.
На Закарпатті хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 2-5 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, невеликі опади. Вітер хмарно з проясненнями, 6-7 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Житомирщині похмуро, невеликі опади. Вітер змінних напрямків, 6-7 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Чернігівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північний, 6-7 м/с. Температура повітря вдень -1...-3°С.
На Сумщині похмуро, невеликий сніг. Вітер хмарно з проясненнями, 5-7 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно, невеликі опади. Вітер змінних напрямків, 5-8 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.
На Луганщині похмуро, невеликий дощ. Вітер південно-східний, 6-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
На Донеччині похмуро, невеликий дощ. Вітер південно-західний та західний, 6-9 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С
Південний регіон України
У Запоріжжі похмуро, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 6-8 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
На Херсонщині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 6-8 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.
На Миколаївщині похмуро, невеликий дощ. Вітер західний та північно-західний, 7-8 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер західний з переходом на північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно із проясненнями, невеликий дощ. Вітер західний, 6-9 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
У Києві похмуро, невеликі опади. Вітер хмарно з проясненнями, 6-7 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
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