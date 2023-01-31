Хмарно, місцями мокрий сніг: погода в Україні 31 січня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у більшості областей України очікуються опади у вигляді мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.
Вітер переважно південно-західний та західний, у східних областях – південний.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер можливий, 4-5 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Черкащині похмуро, невеликий сніг. Вітер південно-східний, 2-5 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 2-4 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.
На Полтавщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 4-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно, невеликі опади (мокрий сніг). Вітер західний 7-8 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Хмельниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер мінлива 5-7 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Волині невеликі опади (мокрий сніг). Вітер західний, 6-8 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Рівненщині невеликі опади (мокрий сніг). Вітер західний 6-7 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Тернопільщині невеликі опади (мокрий сніг). Вітер західний, 6-7м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Івано-Франківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 4-7 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
У Чернівецькій області невеликі опади (мокрий сніг). Вітер західний 3-7 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Закарпатті мінлива хмарність, невеликі опади (мокрий сніг). Вітер мінлива 1-4 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний із переходом на західний 3-6 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер західний, 5-6 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 4-7 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний та південний 4-6 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний та південний 4-6 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Луганщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-4 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Донеччині хмарно, невеликі опади (мокрий сніг). Вітер південний, 3-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С
Південний регіон України
У Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Херсонщині похмуро, невеликі опади (мокрий сніг). Вітер південно-західний, 2-3 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С
На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний із переходом на західний 3-4 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Одещині похмуро, невеликі опади (мокрий сніг). Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 2-4 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер південно-західний із переходом на західний 3-6 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер можливий, 4-5 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Черкащині похмуро, невеликий сніг. Вітер південно-східний, 2-5 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 2-4 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.
На Полтавщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 4-10 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно, невеликі опади (мокрий сніг). Вітер західний 7-8 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Хмельниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер мінлива 5-7 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Волині невеликі опади (мокрий сніг). Вітер західний, 6-8 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Рівненщині невеликі опади (мокрий сніг). Вітер західний 6-7 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Тернопільщині невеликі опади (мокрий сніг). Вітер західний, 6-7м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Івано-Франківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 4-7 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
У Чернівецькій області невеликі опади (мокрий сніг). Вітер західний 3-7 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Закарпатті мінлива хмарність, невеликі опади (мокрий сніг). Вітер мінлива 1-4 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний із переходом на західний 3-6 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер західний, 5-6 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 4-7 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний та південний 4-6 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний та південний 4-6 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Луганщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-4 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Донеччині хмарно, невеликі опади (мокрий сніг). Вітер південний, 3-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С
Південний регіон України
У Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Херсонщині похмуро, невеликі опади (мокрий сніг). Вітер південно-західний, 2-3 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С
На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний із переходом на західний 3-4 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Одещині похмуро, невеликі опади (мокрий сніг). Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 2-4 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер південно-західний із переходом на західний 3-6 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
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