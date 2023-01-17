Хмарно, місцями дощ: погода в Україні 17 січня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде похмуро, на Закарпатті, Рівненщині, Київщині та Чернігівщині невеликий дощ.
Вітер переважатиме південно-східний та південний. Вдень плюсова температура по всій території України.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-9 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
На Черкащині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-9 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-9 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 6-8 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-8 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-6 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Хмельниччині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-9 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
На Волині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 6-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Рівненщині похмуро, невеликий дощ. Вітер південно-західний, 6-7 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
На Тернопільщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 6-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 4-6 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний та південно-східний, 4-6 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер південно-східний та південний, 5-6 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, невеликий дощ. Вітер південно-східний, 8-9 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-8 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Чернігівщині похмуро, невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-9 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 6-8 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-74 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Донеччині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-6 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
Південний регіон України
У Запоріжжі похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-8 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.
На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 6-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Миколаївщині похмуро, без опадів Вітер південно-східний з переходом у південний, 6-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Одещині похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 8-12 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
У Києві похмуро, невеликий дощ. Вітер південно-східний, 8-9 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-9 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
На Черкащині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-9 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-9 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 6-8 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-8 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-6 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Хмельниччині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-9 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
На Волині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 6-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Рівненщині похмуро, невеликий дощ. Вітер південно-західний, 6-7 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
На Тернопільщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 6-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 4-6 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний та південно-східний, 4-6 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер південно-східний та південний, 5-6 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, невеликий дощ. Вітер південно-східний, 8-9 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-8 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Чернігівщині похмуро, невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-9 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 6-8 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-74 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Донеччині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-6 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
Південний регіон України
У Запоріжжі похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-8 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.
На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 6-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Миколаївщині похмуро, без опадів Вітер південно-східний з переходом у південний, 6-10 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Одещині похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 8-12 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
У Києві похмуро, невеликий дощ. Вітер південно-східний, 8-9 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
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