Очікується потепління: погода в Україні 18 січня

07:11 18 січня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні подекуди невеликий дощ, на Закарпатті – сильний дощ. На всій території очікується потепління
Вітер переважатиме південно-східний та південний.

Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-9 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.

На Черкащині похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 8-11 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.

На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 9-11 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.

На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 9-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.

На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 9-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.

Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без опадів. Вітер змінних напрямків, 4-7 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.

На Хмельниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний із переходом на південний, 4-8 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.

На Волині похмуро, невеликий дощ. Вітер південно-східний та південний, 5-7 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.

На Рівненщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний та південний, 4-7 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.

На Тернопільщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний із переходом у південний, 4-7 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.

На Івано-Франківщині невелика хмарність, без опадів. Вітер хмарно з проясненнями, 6-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний із переходом у південний, 5-7 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.

На Закарпатті похмуро, сильний дощ. Вітер мінлива, 4-7 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.

Північний регіон України
На Київщині похмуро, невеликий дощ. Вітер південний, 7-9 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.

На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний із переходом у південний, 5-8 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.

На Чернігівщині похмуро, невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.

На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 8-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.

Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 8-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.

На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 6-7 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.

На Донеччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 6-7 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С

Південний регіон України
У Запоріжжі похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 8-9 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.

На Херсонщині похмуро, невеликий дощ. Вітер південний, 10-12 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.

На Миколаївщині похмуро, без опадів Вітер південний, 10-12 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.

На Одещині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 10-13 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.

В Автономній Республіці Крим без опадів.. Вітер південний, 5-6 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.

У Києві похмуро, невеликий дощ. Вітер південний, 7-9 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С