Очікується потепління: погода в Україні 18 січня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні подекуди невеликий дощ, на Закарпатті – сильний дощ. На всій території очікується потепління
Вітер переважатиме південно-східний та південний.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-9 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Черкащині похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 8-11 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 9-11 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 9-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 9-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без опадів. Вітер змінних напрямків, 4-7 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
На Хмельниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний із переходом на південний, 4-8 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
На Волині похмуро, невеликий дощ. Вітер південно-східний та південний, 5-7 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
На Рівненщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний та південний, 4-7 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
На Тернопільщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний із переходом у південний, 4-7 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
На Івано-Франківщині невелика хмарність, без опадів. Вітер хмарно з проясненнями, 6-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний із переходом у південний, 5-7 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.
На Закарпатті похмуро, сильний дощ. Вітер мінлива, 4-7 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, невеликий дощ. Вітер південний, 7-9 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний із переходом у південний, 5-8 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Чернігівщині похмуро, невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 8-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 8-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 6-7 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Донеччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 6-7 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С
Південний регіон України
У Запоріжжі похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 8-9 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
На Херсонщині похмуро, невеликий дощ. Вітер південний, 10-12 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
На Миколаївщині похмуро, без опадів Вітер південний, 10-12 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
На Одещині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 10-13 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
В Автономній Республіці Крим без опадів.. Вітер південний, 5-6 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.
У Києві похмуро, невеликий дощ. Вітер південний, 7-9 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-9 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Черкащині похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 8-11 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 9-11 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 9-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 9-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без опадів. Вітер змінних напрямків, 4-7 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
На Хмельниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний із переходом на південний, 4-8 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
На Волині похмуро, невеликий дощ. Вітер південно-східний та південний, 5-7 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
На Рівненщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний та південний, 4-7 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
На Тернопільщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний із переходом у південний, 4-7 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
На Івано-Франківщині невелика хмарність, без опадів. Вітер хмарно з проясненнями, 6-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний із переходом у південний, 5-7 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.
На Закарпатті похмуро, сильний дощ. Вітер мінлива, 4-7 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, невеликий дощ. Вітер південний, 7-9 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний із переходом у південний, 5-8 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Чернігівщині похмуро, невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 8-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 8-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 6-7 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Донеччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 6-7 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С
Південний регіон України
У Запоріжжі похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 8-9 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
На Херсонщині похмуро, невеликий дощ. Вітер південний, 10-12 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
На Миколаївщині похмуро, без опадів Вітер південний, 10-12 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
На Одещині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 10-13 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
В Автономній Республіці Крим без опадів.. Вітер південний, 5-6 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.
У Києві похмуро, невеликий дощ. Вітер південний, 7-9 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С
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