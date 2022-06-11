Від пожежної небезпеки до грози: прогноз погоди в Україні на 12 червня

За прогнозами Укргідрометцентру, у неділю, 12 червня, у західному регіоні країни вночі місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12...+17°С, удень +21...+26°С.

У північних областях пройдуть грозові дощі, вдень місцями зливи з градом та шквалистим посиленням вітру.. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +15...+20°С, вдень +24...+29°С.

У центральних областях уночі без істотних опадів, удень місцями пройдуть грозові дощі. Вітер переважатиме північний, 5 – 10 м/с.. Мінімальні температури вночі +16...+21°С, максимальні вдень +26...+31°С.

У південних областях очікується спекотна та суха погода. Лише на Одещині вдень пройдуть дощі з грозами, подекуди інтенсивні. Вітер переважно північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +17...+22°С, вдень +28...+33°С.

У східних областях вночі опади не очікуються, вдень місцями пройде короткочасний дощ із грозою. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час очікується +16...+21°С, вдень повітря прогріється до +26...+31°С.

У Києві 12 червня вдень очікується короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20 °, вдень близько 30 °.

До 13 червня в Україні, крім Карпатського регіону, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.