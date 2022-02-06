Від дощів на заході до морозів на сході, - прогноз погоди в Україні.

За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні, 5 лютого, в Україні очікується мінлива погода, оскільки із заходу рухається потепління. Все почнеться з опадів на заході, півночі та місцями у центральних областях. Разом із дощами та снігом сьогодні до цих регіонів прийде невелике потепління, проте на Лівобережжі України все ще буде мороз.

Так, на заході України сьогодні буде досить мокро. Повсюдно очікуються невеликі дощі, подекуди - зі снігом. Тут переважатиме невелика хмарність. Вночі температура буде від -2° до +1°, а вдень повітря прогріється до +2°...+3°, а в Івано-Франківській та Чернівецькій областях – до +5°...+6°.

На півночі України сьогодні також очікуються опади у вигляді мокрого снігу, а на Сумщині - просто снігу. Ночами тут градуси розподіляться нерівномірно: у Чернігівській та Сумській областях – до -10°...-12°, у київській – до –5°, а у Житомирській – до –1°. Вдень практично скрізь буде до +2°, крім Сумщини - там вдень очікується до -3°.

У центрі України найхолодніше вночі буде у Черкаській та Полтавській областях, де стовпчики термометрів опустяться до -9°...-10°, на решті території у темний час доби буде до -7°...-3°. Вдень у центральних областях буде від -2° до +2°. У Вінницькій та Черкаській областях сніжить, можливий мокрий сніг. На решті території ймовірність опадів мала.

На мешканців сходу країни сьогодні чекає невелика хмарність. Вночі морози матимуть близько -9°...-7°, а вдень стовпчики термометрів покажуть -4°...-2°.

На півдні України сьогодні також буде невелика хмарність, вночі до -6°, а вдень найхолодніше буде у Запорізькій області та у Криму - від -1° до +1°. На решті території у світлу пору доби очікується +3°...+5°. На півострові також очікується дощ зі снігом.

Нагадаємо, у лютому в Україні буде зимова погода. У другій половині місяця очікується різке похолодання, проте з 25 числа погода зміниться – розпочнеться потепління.