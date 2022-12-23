Опади у західних областях: погода в Україні 23 грудня

07:08 23 грудня Київ, Україна

За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні у західних областях очікуються дощі та мокрий сніг, на решті території країни без істотних опадів.
 
На дорогах у західних та північних регіонах місцями ожеледиця. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах подекуди пориви вітру до 15-20 м/с.

Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.

На Черкащині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.

На Кіровоградщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.

На Полтавщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.

На Дніпропетровщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.

Західний регіон України
У Львівській та Закарпатській областях хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.

На Волині хмарно, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.

У Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.

На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, дощ, мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.

У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.

Північний регіон України
На Київщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.

На Житомирщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.

На Чернігівщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.

На Сумщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.

Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.

У Луганській та Донецькій областях хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.

Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.

На Херсонщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°.

На Миколаївщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.

На Одещині хмарно, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°.

У Києві хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-4 м/с. Температура повітря вдень +2…+3°С.