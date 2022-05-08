Знову дощі: прогноз погоди в Україні на 5 серпня

За інформацією синоптиків, сьогодні в Україні очікуються дощі, місцями шквали і град. Негода обійде стороною лише південний регіон країни.

Центральний регіон України

У Вінницькій і Черкаській областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +25...+28 °С.



У Полтавській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +27...+30 °С.



У Дніпропетровській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +30...+33 °С.



У Кіровоградській області мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +27...+30 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +24...+27 °С.



У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +23...+26 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +25...+28 °С.



Північний регіон України

У Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +24...+27 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Донецькій і Луганській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +29...+32 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +29...+32 °С.



У Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +30...+33 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +30...+33 °С.



У Києві мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер південно-східний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +23...+26 °С.