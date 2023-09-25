Жовтень 2023 в Україні буде теплішим за норму - Укргідрометцентр

За прогнозом синоптиків, середньомісячна температура у жовтні 2023 року в Україні прогнозується в межах 7-13°С тепла, що на 1-1,5° вище за норму.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, у Карпатах місцями 77-101 мм, що у межах норми.
Коротка кліматична характеристика жовтня
Середня місячна температура становить 6-13°, в Карпатах 4-5° тепла. Абсолютний максимум температури становить 26-34°, у Криму до 35°, у гірських районах місцями 20-21° тепла.
Абсолютний мінімум температури – 4-16° морозу, у північних, центральних, східних областях та у Карпатах місцями 17-23° морозу, на півдні Криму 0-3° морозу.
Середня місячна кількість опадів становить 29-54 мм, місцями у Карпатах та горах Криму 64-84 мм, у більшості районів Закарпаття 86-108 мм, на високогір'ї Карпат до 129 мм.
Місячна кількість опадів очікується 31-67 мм, у Карпатах місцями 77-101 мм, що у межах норми.
Коротка кліматична характеристика жовтня
Середня місячна температура становить 6-13°, в Карпатах 4-5° тепла. Абсолютний максимум температури становить 26-34°, у Криму до 35°, у гірських районах місцями 20-21° тепла.
Абсолютний мінімум температури – 4-16° морозу, у північних, центральних, східних областях та у Карпатах місцями 17-23° морозу, на півдні Криму 0-3° морозу.
Середня місячна кількість опадів становить 29-54 мм, місцями у Карпатах та горах Криму 64-84 мм, у більшості районів Закарпаття 86-108 мм, на високогір'ї Карпат до 129 мм.
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