Черговий сюрприз зими: сніг та дощ, на дорогах буде ожеледь

08:48 09 січень Київ, Україна

За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні, 9 січня, в Україні очікується досить тепла погода з температурою повітря вдень у середньому до 0...+2, лише на півдні до +5...+8 градусів. Нічна температура повітря у більшості областей України становитиме -2...-6 градусів.

Однак по всій території буде йти сніг, або дощ.

Прогноз погоди у регіонах

У західних, північних та центральних областях України йтиме сніг та мокрий сніг. У центральних регіонах сніг переходитиме у дощ.

Вдень у західних областях опади припинятимуться. На півдні та сході істотних дощів та снігу не прогнозують, проте незначні опади місцями все ж таки можливі.

У Києві падатиме сніг та мокрий сніг. Стовпчики термометрів показуватимуть -1... +1 градус. Кияни! Перевірте у ваших автомобілях наявність лопати - опади можуть бути серйозними, багато, з налипанням мокрого снігу, кашею, ожеледицею на дорогах і тротуарах.

Погода в містах України 9 січня

  • Ужгород – +1...+3
  • Львів – 0...+2
  • Івано-Франківськ – 0...+2
  • Тернопіль – 0...+2
  • Чернівці – 0...+2
  • Хмельницький – 0...+2
  • Луцьк – 0...+2
  • Рівне – 0...+2
  • Житомир – 0...+2
  • Вінниця – 0...+2
  • Одеса – + 6...+8
  • Миколаїв – + 5...+7
  • Херсон – + 5...+7
  • Сімферополь – + 6...+8
  • Кропивницький – 0...+2
  • Черкаси – 0...+2
  • Чернігів – 0...+2
  • Суми – 0...-2
  • Полтава – 0...+2
  • Дніпро – + 2...+4
  • Запоріжжя – + 4...+6
  • Донецьк – 0...+2
  • Луганськ – 0...+2
  • Харків – 0...+2
  • Київ – -1...+1

Прогноз погоды на 9 января от Укргидрометцентра