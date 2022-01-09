Черговий сюрприз зими: сніг та дощ, на дорогах буде ожеледь

За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні, 9 січня, в Україні очікується досить тепла погода з температурою повітря вдень у середньому до 0...+2, лише на півдні до +5...+8 градусів. Нічна температура повітря у більшості областей України становитиме -2...-6 градусів.
Однак по всій території буде йти сніг, або дощ.
Прогноз погоди у регіонах
У західних, північних та центральних областях України йтиме сніг та мокрий сніг. У центральних регіонах сніг переходитиме у дощ.
Вдень у західних областях опади припинятимуться. На півдні та сході істотних дощів та снігу не прогнозують, проте незначні опади місцями все ж таки можливі.
У Києві падатиме сніг та мокрий сніг. Стовпчики термометрів показуватимуть -1... +1 градус. Кияни! Перевірте у ваших автомобілях наявність лопати - опади можуть бути серйозними, багато, з налипанням мокрого снігу, кашею, ожеледицею на дорогах і тротуарах.
Погода в містах України 9 січня
- Ужгород – +1...+3
- Львів – 0...+2
- Івано-Франківськ – 0...+2
- Тернопіль – 0...+2
- Чернівці – 0...+2
- Хмельницький – 0...+2
- Луцьк – 0...+2
- Рівне – 0...+2
- Житомир – 0...+2
- Вінниця – 0...+2
- Одеса – + 6...+8
- Миколаїв – + 5...+7
- Херсон – + 5...+7
- Сімферополь – + 6...+8
- Кропивницький – 0...+2
- Черкаси – 0...+2
- Чернігів – 0...+2
- Суми – 0...-2
- Полтава – 0...+2
- Дніпро – + 2...+4
- Запоріжжя – + 4...+6
- Донецьк – 0...+2
- Луганськ – 0...+2
- Харків – 0...+2
- Київ – -1...+1
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