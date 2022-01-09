Черговий сюрприз зими: сніг та дощ, на дорогах буде ожеледь

За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні, 9 січня, в Україні очікується досить тепла погода з температурою повітря вдень у середньому до 0...+2, лише на півдні до +5...+8 градусів. Нічна температура повітря у більшості областей України становитиме -2...-6 градусів.

Однак по всій території буде йти сніг, або дощ.

Прогноз погоди у регіонах

У західних, північних та центральних областях України йтиме сніг та мокрий сніг. У центральних регіонах сніг переходитиме у дощ.

Вдень у західних областях опади припинятимуться. На півдні та сході істотних дощів та снігу не прогнозують, проте незначні опади місцями все ж таки можливі.

У Києві падатиме сніг та мокрий сніг. Стовпчики термометрів показуватимуть -1... +1 градус. Кияни! Перевірте у ваших автомобілях наявність лопати - опади можуть бути серйозними, багато, з налипанням мокрого снігу, кашею, ожеледицею на дорогах і тротуарах.

Погода в містах України 9 січня