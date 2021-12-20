Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 30 березня

На більшій частині території країни хмарно з проясненнями, без опадів, лише в трьох областях синоптики прогнозують дощі.
Температура повітря буде поступово підвищуватися.
Центральний регіон України
У Вінницькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 3-5 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 °С, удень +8...+10 °С.
У Черкаській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 3-5 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +9...+11 °С.
У Дніпропетровській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 3-5 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +9...+11 °С.
У Полтавській і Кіровоградській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 3-5 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +9...+11 °С.
Західний регіон України
У Львівській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 3-5 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +10...+12 °С.
У Волинській та Рівненській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 3-5 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +9...+11 °С.
В Івано-Франківській області хмарно, без опадів. Вітер південно-західний 3-5 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, удень +8...+10 °С.
У Чернівецькій області хмарно, без опадів. Вітер південно-західний 3-5 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +9...+11 °С.
У Тернопільській області хмарно, без опадів. Вітер південно-західний 3-5 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +8...+10 °С.
У Хмельницькій області хмарно, без опадів. Вітер південно-західний 3-5 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, удень +8...+10 °С.
У Закарпатській області хмарно, без опадів. Штиль, 1-3 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, удень +9...+11 °С.
Північний регіон України
У Сумській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 3-5 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +8...+10 °С.
У Чернігівській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 3-5 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +9...+11 °С.
У Житомирській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 3-5 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, вдень +10...+12 °С.
У Київській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 3-5 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +9...+11 °С.
Східний регіон України
У Харківській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, вдень +7...+9 °С.
У Донецькій і Луганській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +6...+8 °С.
Південний регіон України
У Запорізькій області хмарно, дощ. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +8...+10 °С.
У Херсонській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, удень +9...+11 °С.
У Миколаївській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, вдень +10...+12 °С.
В Одеській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +8...+10 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +8...+10 °С.
У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 3-5 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +9...+11 °С.
Сонце зійде о 6:41, а зайде о 19:29. Тривалість дня складе 12 год 48 хв.
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