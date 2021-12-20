Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 30 березня

06:16 30 березень Київ, Україна

На більшій частині території країни хмарно з проясненнями, без опадів, лише в трьох областях синоптики прогнозують дощі.

Температура повітря буде поступово підвищуватися.



Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 3-5 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 °С, удень +8...+10 °С.



У Черкаській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 3-5 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +9...+11 °С.



У Дніпропетровській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 3-5 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +9...+11 °С.



У Полтавській і Кіровоградській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 3-5 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +9...+11 °С.



Західний регіон України

У Львівській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 3-5 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +10...+12 °С.



У Волинській та Рівненській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 3-5 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +9...+11 °С.



В Івано-Франківській області хмарно, без опадів. Вітер південно-західний 3-5 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, удень +8...+10 °С.



У Чернівецькій області хмарно, без опадів. Вітер південно-західний 3-5 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +9...+11 °С.



У Тернопільській області хмарно, без опадів. Вітер південно-західний 3-5 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +8...+10 °С.



У Хмельницькій області хмарно, без опадів. Вітер південно-західний 3-5 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, удень +8...+10 °С.



У Закарпатській області хмарно, без опадів. Штиль, 1-3 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, удень +9...+11 °С.



Північний регіон України

У Сумській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 3-5 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +8...+10 °С.



У Чернігівській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 3-5 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +9...+11 °С.



У Житомирській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 3-5 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, вдень +10...+12 °С.



У Київській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 3-5 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +9...+11 °С.



Східний регіон України

У Харківській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, вдень +7...+9 °С.



У Донецькій і Луганській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, удень +6...+8 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій області хмарно, дощ. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +8...+10 °С.



У Херсонській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, удень +9...+11 °С.



У Миколаївській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, вдень +10...+12 °С.



В Одеській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +8...+10 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +8...+10 °С.



У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 3-5 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +9...+11 °С.



Сонце зійде о 6:41, а зайде о 19:29. Тривалість дня складе 12 год 48 хв.