Мінлива хмарність: погода в Україні 4 січня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде невелика хмарність. Опадів не очікується, лише на Чернігівщині можливий невеликий дощ.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 4-6 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.
На Черкащині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-7 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
У Кіровоградській та Полтавській області похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-7 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 4-6 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
Західний регіон України
На Львівщині без опадів. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.
На Хмельниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 4-6 м/сек. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Волині та Рівненській області невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний та західний, 4-6 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Тернопільщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-6 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер мінлива, 1-4 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
У Чернівецькій області похмуро, без опадів. Вітер західний, 2-5 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Закарпатті невелика хмарність, без опадів. Вітер північний та південний, 2-3 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-7 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С
На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний та західний, 5-7 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С
На Чернігівщині хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер західний із переходом на північно-західний, 5-8 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Сумщині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний із переходом у північно-західний, 7-8 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 6-8 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер західний із переходом у північно-західний, 6-8 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
На Донеччині похмуро, без опадів. Вітер західний із переходом у північно-західний, 4-6 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
Південний регіон України
У Запоріжжі хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 4-6 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.
На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів Вітер північно-західний, 4-5 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер північний, 6-7 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний та північно-західний, 2-3 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-7 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С
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