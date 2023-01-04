Мінлива хмарність: погода в Україні 4 січня

07:09 04 січня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде невелика хмарність. Опадів не очікується, лише на Чернігівщині можливий невеликий дощ.

Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 4-6 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.

На Черкащині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-7 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.

У Кіровоградській та Полтавській області похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-7 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.

На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 4-6 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.

Західний регіон України
На Львівщині без опадів. Вітер західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.

На Хмельниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 4-6 м/сек. Температура повітря вдень +2...+4°С.

На Волині та Рівненській області невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний та західний, 4-6 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.

На Тернопільщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-6 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.

На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер мінлива, 1-4 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.

У Чернівецькій області похмуро, без опадів. Вітер західний, 2-5 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.

На Закарпатті невелика хмарність, без опадів. Вітер північний та південний, 2-3 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.

Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-7 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С

На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний та західний, 5-7 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С

На Чернігівщині хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер західний із переходом на північно-західний, 5-8 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.

На Сумщині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний із переходом у північно-західний, 7-8 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.

Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 6-8 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.

На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер західний із переходом у північно-західний, 6-8 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.

На Донеччині похмуро, без опадів. Вітер західний із переходом у північно-західний, 4-6 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.

Південний регіон України
У Запоріжжі хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 4-6 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.

На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер північний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.

На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів Вітер північно-західний, 4-5 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.

На Одещині похмуро, без опадів. Вітер північний, 6-7 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний та північно-західний, 2-3 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-7 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С