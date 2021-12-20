Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 9 грудня

За даними синоптиків, сьогодні, 9 грудня, в Україні хмарно, у більшості регіонів країни очікуються несуттєві опади у вигляді снігу та дощу.
У західних, північних, а також Вінницькій областях можлива ожеледь. У північних та Черкаській областях – ожеледиця, у Київській - туман.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -1...+2°С.
У Черкаській та Полтавській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +3...+6°С.
На Кіровоградщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +5...+8°С.
На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +6...+9°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -2...+1°С.
У Волинській та Рівненській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -3...0°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -2...+1°С.
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-7°, вдень -4...-1°С.
На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +3...+6°С.
Північний регіон України
У Київській та Чернігівській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -1...+2°С.
На Житомирщині похмуро, сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -2...+1°С.
На Сумщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +3...+6°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.
У Донецькій та Луганській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +6...+9°С.
Південний регіон України
На Одещині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +5...+8°С.
У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +7...+10°С.
На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +6...+9°С.
В Автономній Республіці Крим похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +5...+8°С.
У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень -2...+1°С.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -1...+2°С.
У Черкаській та Полтавській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +3...+6°С.
На Кіровоградщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +5...+8°С.
На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +6...+9°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-6°, вдень -2...+1°С.
У Волинській та Рівненській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -3...0°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-4°, вдень -2...+1°С.
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -10...-7°, вдень -4...-1°С.
На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +3...+6°С.
Північний регіон України
У Київській та Чернігівській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...-1°, вдень -1...+2°С.
На Житомирщині похмуро, сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -2...+1°С.
На Сумщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +3...+6°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.
У Донецькій та Луганській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +6...+9°С.
Південний регіон України
На Одещині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5°С, вдень +5...+8°С.
У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +7...+10°С.
На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +6...+9°С.
В Автономній Республіці Крим похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6°С, вдень +5...+8°С.
У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі -3...0°С, вдень -2...+1°С.
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