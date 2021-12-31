Хмарно, без опадів: погода в Україні на 28 квітня

За даними Гідрометцентру, сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність і по-весняному тепла погода без опадів.
Центральний регіон України
У Вінницькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +12...+14 °С.
У Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +11...+13 °С.
У Дніпропетровській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +12...+14 °С.
Західний регіон України
У Львівській, Волинській та Івано-Франківській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +12...+14 °С.
У Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській та Чернівецькій областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +11...+13 °С.
У Закарпатській області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +12...+14 °С.
Північний регіон України
У Житомирській та Чернігівській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +11...+13 °С.
У Сумській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 °С, вдень +10...+12 °С.
У Київській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, вдень +11...+13 °С.
Східний регіон України
У Луганській і Донецькій областях хмарно з проясненнями, вночі можливий дощ. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +12...+14 °С.
У Харківській області хмарно з проясненнями, вночі можливий дощ. Вітер західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +12...+14 °С.
Південний регіон України
У Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях хмарно з проясненнями, вночі можливий дощ. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +11...+13 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, вночі можливий дощ. Вітер північно-східний 5-10 м/с Температура повітря вночі +5...+7 °С, удень +14...+16 °С.
У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 °С, вдень +11...+13 °С.
Сонце зійде о 5:42, а зайде о 20:15. Тривалість дня складе 14 год 33 хв.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі