Хмарно, без опадів: погода в Україні 20 січня

07:08 20 січня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде похмуро та хмарно. У західних областях очікуються дощі, на решті території країни без опадів.

Очікується зниження температури повітря на всій території України, на Луганщині та Донбасі вночі термометри можуть опуститися до нуля.