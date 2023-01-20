Хмарно, без опадів: погода в Україні 20 січня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде похмуро та хмарно. У західних областях очікуються дощі, на решті території країни без опадів.
Очікується зниження температури повітря на всій території України, на Луганщині та Донбасі вночі термометри можуть опуститися до нуля.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер південний із переходом у південно-східний, 4-8 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
На Черкащині похмуро, без опадів. Вітер південний, 6-9 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер південний із переходом у південно-східний, 6-9 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-9 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 6-8 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер можливий, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Хмельниччині невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
На Волині хмарно, без опадів. Вітер хмарно з проясненнями, 2-5 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Рівненщині похмуро, без опадів. Вітер хмарно з проясненнями, 2-5 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.
На Тернопільщині похмуро, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-6 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.
На Івано-Франківщині похмуро, сильні опади. Вітер північно-західний, 3-4 м/сек. Температура повітря вдень +2...+4°С.
У Чернівецькій області похмуро, невеликий дощ. Вітер східний із переходом на західний, 4 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.
На Закарпатті похмуро, без опадів. Вітер змінних напрямків, 1-6 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-7 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
На Житомирщині похмуро, без істотних опадів. Вітер хмарно з проясненнями, 3-7 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер південний та південно-східний, 6-8 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер південний та південно-східний, 7-9 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-8 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Луганщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 6-8 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Донеччині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 6-8 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
Південний регіон України
У Запоріжжі похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 6-8 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 5-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
На Миколаївщині хмарно, без опадів Вітер південний з переходом у південно-східний, 6-9 м/сек. Температура повітря вдень +12...+14°С.
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-4 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-7 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
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