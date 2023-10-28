Незвичайно теплі вихідні, не дивлячись на сильний вітер. Прогноз погоди

За прогнозом синоптиків, через активний циклон у суботу 28 жовтня на більшій частині території України будуть сильні пориви південно-західного вітру до 17-22 м/с, а у північних, центральних та західних областях місцями до 25-27 м/с. Це може призвести до падіння дерев, пошкодження дахів та ліній електропередач.

На півдні та сході країни можливі дощі та навіть грози. Температурне тло збережеться аномально високим.

Яка буде погода у суботу, 28 жовтня

У західній частині вночі пройдуть помірні дощі, вдень місцями невеликі короткочасні дощі.. Вітер південно-західний, 15-20 м/с, вночі та у першій половині дня місцями пориви 25-27 м/с. Температура повітря вночі +7…+12°С, вдень +10…+15°С.

У північних областях протягом доби очікується помірний, подекуди сильний дощ. Вітер вночі південний, 9-14 м/с, удень західний, 17-22 м/с, місцями пориви, 25-27 м/с. Температура повітря вночі +8…+13°С, удень +9…+14°С.

У центральних областях вночі буде йти дощ, удень без істотних опадів. Вітер вночі південний, 9-14 м/с, удень західний, 17-22 м/с, місцями пориви, 25-27 м/с. Температура повітря вночі буде +11...+16°С, удень +14...+19°С.

У південній частині країни вночі та вранці пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами; вдень без істотних опадів. Вітер уночі південно-західний, удень західний, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +13...+18°С, вдень +18...+23°С.

У східних областях вночі та вранці пройдуть дощі, місцями з грозами; вдень без істотних опадів. Вітер уночі південний, 9-14 м/с, удень південно-західний, 17-22 м/с, на Харківщині місцями пориви, 25-27 м/с. Температура повітря вночі +9…+14°С, вдень +16…+21°С.

Яка буде погода у неділю, 29 жовтня

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9°С, удень +13...+18°С.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7°С, удень +9...+14°С.

У центральних областях опадів не очікується. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+10°С, вдень +13...+18°С.

У південних областях та Криму безхмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7…+12°С, вдень +17…+22°С.

На сході без опадів. Вітер західний, уночі 15-20 м/с, вдень 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде +6…+11°С, удень +11…+16°С.