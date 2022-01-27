Тиждень почнеться з хмарної теплої погоди

Новий тиждень в Україні почнеться з хмарної, але сухої та теплої погоди, тільки на сході країни є ймовірність дощів з грозами.
Центральний регіон України
У Вінницькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, вдень +18... +20 °С.
У Полтавській і Дніпропетровській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, удень +16... +18 °С.
У Черкаській і Кіровоградській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, удень +17... +19 °С.
Західний регіон України
У Львівській та Волинській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4... +6 °С, вдень +20... +22 °С.
В і Івано-Франківській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, удень +20... +22 °С.
У Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, удень +19... +21 °С.
У Хмельницькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, вдень +18... +20 °С.
У Закарпатській області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4... +6 °С, удень +21... +23 °С.
Північний регіон України
У Житомирській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, удень +20... +22 °С.
У Чернігівській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, удень +17... +19 °С.
У Сумській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, удень +16... +18 °С.
У Київській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4... +6 °С, вдень +18... +20 °С.
Східний регіон України
У Харківській і Луганській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, удень +15... +17 °С.
У Донецькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер північний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, удень +14... +16 °С.
Південний регіон України
У Запорізькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, удень +15... +17 °С.
У Херсонській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, удень +16... +18 °С.
У Миколаївській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, удень +17... +19 °С.
В Одеській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5... +7 °С, вдень +15... +17 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, удень +16... +18 °С.
У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4... +6 °С, вдень +18... +20 °С.
Сонце зійде о 5:17, а зайде о 20:31. Тривалість дня складе 15 год 14 хв.
Тиждень почнеться з хмарної теплої погоди
06:08 10 травень Київ, Україна
Новий тиждень в Україні почнеться з хмарної, але сухої та теплої погоди, тільки на сході країни є ймовірність дощів з грозами.
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