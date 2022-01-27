Тиждень почнеться з хмарної теплої погоди

Новий тиждень в Україні почнеться з хмарної, але сухої та теплої погоди, тільки на сході країни є ймовірність дощів з грозами.



Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, вдень +18... +20 °С.



У Полтавській і Дніпропетровській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, удень +16... +18 °С.



У Черкаській і Кіровоградській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, удень +17... +19 °С.



Західний регіон України

У Львівській та Волинській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4... +6 °С, вдень +20... +22 °С.



В і Івано-Франківській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, удень +20... +22 °С.



У Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, удень +19... +21 °С.



У Хмельницькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, вдень +18... +20 °С.



У Закарпатській області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4... +6 °С, удень +21... +23 °С.



Північний регіон України

У Житомирській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, удень +20... +22 °С.



У Чернігівській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, удень +17... +19 °С.



У Сумській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, удень +16... +18 °С.



У Київській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4... +6 °С, вдень +18... +20 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Луганській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, удень +15... +17 °С.



У Донецькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер північний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, удень +14... +16 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, удень +15... +17 °С.



У Херсонській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, удень +16... +18 °С.



У Миколаївській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, удень +17... +19 °С.



В Одеській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5... +7 °С, вдень +15... +17 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3... +5 °С, удень +16... +18 °С.



У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4... +6 °С, вдень +18... +20 °С.



Сонце зійде о 5:17, а зайде о 20:31. Тривалість дня складе 15 год 14 хв.