Невеликий сніг з дощем: погода в Україні 7 грудня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні по всій Україні, окрім східної частини, очікується невеликий сніг із дощем. У західних, північних та центральних регіонах на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
У Черкаській та Кіровоградській областях хмарно, сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Полтавщині хмарно, сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -5...-3°С.
На Дніпропетровщині хмарно, сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно, сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Волині хмарно, сніг, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
У Рівненській та Тернопільській областях мінлива хмарність, сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Хмельниччині хмарно, сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Івано-Франківщині хмарно, сніг, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Закарпатті хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно, сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.
На Житомирщині хмарно, сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
У Чернігівській області хмарно, сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-2°С.
На Сумщині хмарно, сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -5...-3°С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-2°С.
На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-2°С.
На Донеччині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-2°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Херсонщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
На Миколаївщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Одещині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°.
У Києві хмарно, сніг. Вітер південно-східний, 5-7 м/с. Температура повітря вдень -2°С.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
У Черкаській та Кіровоградській областях хмарно, сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Полтавщині хмарно, сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -5...-3°С.
На Дніпропетровщині хмарно, сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно, сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Волині хмарно, сніг, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
У Рівненській та Тернопільській областях мінлива хмарність, сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Хмельниччині хмарно, сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Івано-Франківщині хмарно, сніг, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Закарпатті хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно, сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.
На Житомирщині хмарно, сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
У Чернігівській області хмарно, сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-2°С.
На Сумщині хмарно, сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -5...-3°С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-2°С.
На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-2°С.
На Донеччині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-2°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Херсонщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
На Миколаївщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Одещині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°.
У Києві хмарно, сніг. Вітер південно-східний, 5-7 м/с. Температура повітря вдень -2°С.
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