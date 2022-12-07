Невеликий сніг з дощем: погода в Україні 7 грудня

07:05 07 грудня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні по всій Україні, окрім східної частини, очікується невеликий сніг із дощем. У західних, північних та центральних регіонах на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.

У Черкаській та Кіровоградській областях хмарно, сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.

На Полтавщині хмарно, сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -5...-3°С.

На Дніпропетровщині хмарно, сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...-1°С.

Західний регіон України
На Львівщині хмарно, сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.

На Волині хмарно, сніг, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.

У Рівненській та Тернопільській областях мінлива хмарність, сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.

На Хмельниччині хмарно, сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.

На Івано-Франківщині хмарно, сніг, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, сніг, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.

На Закарпатті хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.

Північний регіон України
На Київщині хмарно, сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...0°С.

На Житомирщині хмарно, сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.

У Чернігівській області хмарно, сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-2°С.

На Сумщині хмарно, сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -5...-3°С.

Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-2°С.

На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-2°С.

На Донеччині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -4...-2°С.

Південний регіон України
На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.

На Херсонщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.

На Миколаївщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.

На Одещині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +6...+8°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°.

У Києві хмарно, сніг. Вітер південно-східний, 5-7 м/с. Температура повітря вдень -2°С.