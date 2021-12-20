На заході країни сьогодні дощ з мокрим снігом

Західну Україну накриють опади у вигляді дощу з мокрим снігом, на решті території країни переважатиме південно-західний вітер з силою 5-10 м/с. Загалом в Україні очікується похмура погода з проясненнями в південних регіонах.
Центральний регіон України
У Вінницькій області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 °С, удень +8...+10 °С.
У Дніпропетровській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, вдень +11...+13 °С.
У Кіровоградській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 °С, вдень +11...+13 °С.
У Полтавській області хмарно, невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +9...+11 °С.
У Черкаській області хмарно, невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 °С, удень +9...+11 °С.
Західний регіон України
У Львівській області хмарно, мокрий сніг. Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, вдень +5...+7 °С.
В Івано-Франківській області хмарно, мокрий сніг. Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +3...+5 °С.
У Чернівецькій області хмарно, мокрий сніг. Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 °С, удень +3...+5 °С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, мокрий сніг. Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 °С, вдень +5...+7 °С.
У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +6...+8 °С.
У Закарпатській області буде хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, вдень +5...+7 °С.
Північний регіон України
У Житомирській, Чернігівській та Сумській областях хмарно, дощ. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 °С, вдень +5...+7 °С.
У Київській області хмарно, дощ. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +4...+6 °С.
Східний регіон України
У Харківській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, вдень +10...+12 °С.
У Донецькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, вдень +11...+13 °С.
У Луганській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, удень +9...+11 °С.
Південний регіон України
У Запорізькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 °С, вдень +10...+12 °С.
У Херсонській і Миколаївській областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 °С, вдень +12...+14 °С.
В Одеській області хмарно, невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +9...+11 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 °С, вдень +10...+12 °С.
У Києві хмарно, дощ. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 °С, вдень +4...+6 °С.
Сонце зійде о 6:08, а зайде о 18:03. Тривалість дня складе 11 год 55 хв.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі