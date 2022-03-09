На півдні України очікується шквальний вітер і град

06:15 14 червня Київ, Україна

За даними Гідрометцентру у понеділок, 14 червня, в Україні очікується досить тепла погода, але грози і зливи не залишать територію країни. Схоже, що літо продовжує бути дощовим і похмурим. Найтепліше буде на сході України, але навіть там синоптики прогнозують зливи і грози.

Максимально повітря прогріється до +27 градусів. У той самий час найхолодніше буде на Заході. Там стовпчики термометрів покажуть лише +16 ... +18 градусів.

Хмарна погода протримається на Західній Україні весь день. Вночі буде падати сильний дощ, який до ранку повинен ослабнути. Стовпчики термометрів покажуть +17 ... +19 градусів.

На сході України погода також буде похмурою. Там опади прогнозують лише вдень. Температура повітря складе +25 ... +27 градусів.

На півночі незначне прояснення слід чекати лише ближче до вечора. Вдень, можливо, пройде невеликий дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Повітря там прогріється до +23 ... +25 градусів.

У південних областях негода розгорнеться на повну. Крім дощу, синоптики прогнозують град і шквальні пориви вітру до 24 метрів в секунду. Температура повітря складе +23 ... +25 градусів.

У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Всю другу половину дня падатиме невеликий дощ. Стовпчики термометрів там покажуть +23 ... +25 градусів.

Прогноз погоди в містах України на понеділок, 14 червня

  • Ужгород - +17 ... +19
  • Львів - +16 ... +18
  • Івано-Франківськ - +16 ... +18
  • Тернопіль - +17 ... +19
  • Чернівці - +16 ... +18
  • Хмельницький - +17 ... +19
  • Луцьк - +17 ... +19
  • Рівне - +17 ... +19
  • Житомир - +21 ... +23
  • Вінниця - +22 ... +24
  • Одеса - +20 ... +22
  • Миколаїв - +23 ... +25
  • Херсон - +23 ... +25
  • Сімферополь - +22 ... +24
  • Кропивницький - +22 ... +24
  • Черкаси - +22 ... +24
  • Чернігів - +23 ... +25
  • Суми - +23 ... +25
  • Полтава - +22 ... +24
  • Дніпро - +23 ... +25
  • Запоріжжя - +24 ... +26
  • Донецьк - +24 ... +26
  • Луганськ - +25 ... +27
  • Харків - +25 ... +27
  • Київ - +23 ... +25

Прогноз погоды на 14 июня - Укргидрометцентр
Прогноз погоди на 14 червня - Укргідрометцентр