На півдні України очікується шквальний вітер і град

За даними Гідрометцентру у понеділок, 14 червня, в Україні очікується досить тепла погода, але грози і зливи не залишать територію країни. Схоже, що літо продовжує бути дощовим і похмурим. Найтепліше буде на сході України, але навіть там синоптики прогнозують зливи і грози.
Максимально повітря прогріється до +27 градусів. У той самий час найхолодніше буде на Заході. Там стовпчики термометрів покажуть лише +16 ... +18 градусів.
Хмарна погода протримається на Західній Україні весь день. Вночі буде падати сильний дощ, який до ранку повинен ослабнути. Стовпчики термометрів покажуть +17 ... +19 градусів.
На сході України погода також буде похмурою. Там опади прогнозують лише вдень. Температура повітря складе +25 ... +27 градусів.
На півночі незначне прояснення слід чекати лише ближче до вечора. Вдень, можливо, пройде невеликий дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Повітря там прогріється до +23 ... +25 градусів.
У південних областях негода розгорнеться на повну. Крім дощу, синоптики прогнозують град і шквальні пориви вітру до 24 метрів в секунду. Температура повітря складе +23 ... +25 градусів.
У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Всю другу половину дня падатиме невеликий дощ. Стовпчики термометрів там покажуть +23 ... +25 градусів.
Прогноз погоди в містах України на понеділок, 14 червня
- Ужгород - +17 ... +19
- Львів - +16 ... +18
- Івано-Франківськ - +16 ... +18
- Тернопіль - +17 ... +19
- Чернівці - +16 ... +18
- Хмельницький - +17 ... +19
- Луцьк - +17 ... +19
- Рівне - +17 ... +19
- Житомир - +21 ... +23
- Вінниця - +22 ... +24
- Одеса - +20 ... +22
- Миколаїв - +23 ... +25
- Херсон - +23 ... +25
- Сімферополь - +22 ... +24
- Кропивницький - +22 ... +24
- Черкаси - +22 ... +24
- Чернігів - +23 ... +25
- Суми - +23 ... +25
- Полтава - +22 ... +24
- Дніпро - +23 ... +25
- Запоріжжя - +24 ... +26
- Донецьк - +24 ... +26
- Луганськ - +25 ... +27
- Харків - +25 ... +27
- Київ - +23 ... +25
Прогноз погоди на 14 червня - Укргідрометцентр
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