На півдні України очікується шквальний вітер і град

За даними Гідрометцентру у понеділок, 14 червня, в Україні очікується досить тепла погода, але грози і зливи не залишать територію країни. Схоже, що літо продовжує бути дощовим і похмурим. Найтепліше буде на сході України, але навіть там синоптики прогнозують зливи і грози.

Максимально повітря прогріється до +27 градусів. У той самий час найхолодніше буде на Заході. Там стовпчики термометрів покажуть лише +16 ... +18 градусів.

Хмарна погода протримається на Західній Україні весь день. Вночі буде падати сильний дощ, який до ранку повинен ослабнути. Стовпчики термометрів покажуть +17 ... +19 градусів.

На сході України погода також буде похмурою. Там опади прогнозують лише вдень. Температура повітря складе +25 ... +27 градусів.

На півночі незначне прояснення слід чекати лише ближче до вечора. Вдень, можливо, пройде невеликий дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Повітря там прогріється до +23 ... +25 градусів.

У південних областях негода розгорнеться на повну. Крім дощу, синоптики прогнозують град і шквальні пориви вітру до 24 метрів в секунду. Температура повітря складе +23 ... +25 градусів.

У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Всю другу половину дня падатиме невеликий дощ. Стовпчики термометрів там покажуть +23 ... +25 градусів.

Прогноз погоди в містах України на понеділок, 14 червня

Ужгород - +17 ... +19

Львів - +16 ... +18

Івано-Франківськ - +16 ... +18

Тернопіль - +17 ... +19

Чернівці - +16 ... +18

Хмельницький - +17 ... +19

Луцьк - +17 ... +19

Рівне - +17 ... +19

Житомир - +21 ... +23

Вінниця - +22 ... +24

Одеса - +20 ... +22

Миколаїв - +23 ... +25

Херсон - +23 ... +25

Сімферополь - +22 ... +24

Кропивницький - +22 ... +24

Черкаси - +22 ... +24

Чернігів - +23 ... +25

Суми - +23 ... +25

Полтава - +22 ... +24

Дніпро - +23 ... +25

Запоріжжя - +24 ... +26

Донецьк - +24 ... +26

Луганськ - +25 ... +27

Харків - +25 ... +27

Київ - +23 ... +25



Прогноз погоди на 14 червня - Укргідрометцентр