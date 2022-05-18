На вихідних в Україні буде багато сонця і трохи злив

Схоже, що в Україну знову повертається спека. За прогнозом синоптиків в суботу, 14 серпня, в Україні очікується спекотна сонячна погода. Невеликі дощі з грозами очікуються лише на сході та в кількох областях півдня.

В цілому температура повітря буде коливатися в межах +25 ... +29 градусів. Значно потеплішає на заході - стовпчики термометрів піднімуться вище, ніж днями раніше. Переважно буде +26 ... +28.

На півночі, півдні і в центрі прогнозують таку ж ситуацію. Синоптик Наталія Діденко пояснила, що антициклон Elfi, який блокує прихід вологої повітряної маси від лихих циклонів Kurt і Luciano, зумовить практично скрізь в Україні суху сонячну погоду. Тому Діденко закликала не проґавити таких хороших серпневих днів.

Де будуть грози

Опади будуть лише в деяких північних і східних областях. Дощитиме і вдень, і вночі. Крім того, попереджають про грози в деяких регіонах:

Донецька область,

Луганська,

Запорізька,

Крим.

Яка погода буде в Києві

У столиці субота пройде з комфортною, теплою температурою. Обіцяють +26 ... +28. Більш того, погода в Києві також буде сонячною і сухою.

Погода в містах України на 14 серпня

Ужгород - +28 ... + 30

Львів - +26 ... + 28

Івано-Франківськ - +26 ... + 28

Тернопіль - +25 ... + 27

Чернівці - +25 ... + 27

Хмельницький - +25 ... + 27

Луцьк - +26 ... + 28

Рівне - +26 ... + 28

Житомир - +25 ... + 27

Вінниця - +25 ... + 27

Одеса - +27 ... + 29

Миколаїв - +26 ... + 28

Херсон - +26 ... + 28

Сімферополь - +25 ... + 27

Кропивницький - +25 ... + 27

Черкаси - +25 ... + 27

Чернігів - +24 ... + 26

Суми - +26 ... + 28

Полтава - +25 ... + 27

Дніпро - +26 ... + 28

Запоріжжя - +26 ... + 28

Донецьк - +24 ... + 26

Луганськ - +24 ... + 26

Харків - +26 ... + 28

Київ - +26 ... + 28