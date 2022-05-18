На вихідних в Україні буде багато сонця і трохи злив

Схоже, що в Україну знову повертається спека. За прогнозом синоптиків в суботу, 14 серпня, в Україні очікується спекотна сонячна погода. Невеликі дощі з грозами очікуються лише на сході та в кількох областях півдня.
В цілому температура повітря буде коливатися в межах +25 ... +29 градусів. Значно потеплішає на заході - стовпчики термометрів піднімуться вище, ніж днями раніше. Переважно буде +26 ... +28.
На півночі, півдні і в центрі прогнозують таку ж ситуацію. Синоптик Наталія Діденко пояснила, що антициклон Elfi, який блокує прихід вологої повітряної маси від лихих циклонів Kurt і Luciano, зумовить практично скрізь в Україні суху сонячну погоду. Тому Діденко закликала не проґавити таких хороших серпневих днів.
Де будуть грози
Опади будуть лише в деяких північних і східних областях. Дощитиме і вдень, і вночі. Крім того, попереджають про грози в деяких регіонах:
Донецька область,
Луганська,
Запорізька,
Крим.
Яка погода буде в Києві
У столиці субота пройде з комфортною, теплою температурою. Обіцяють +26 ... +28. Більш того, погода в Києві також буде сонячною і сухою.
Погода в містах України на 14 серпня
Ужгород - +28 ... + 30
Львів - +26 ... + 28
Івано-Франківськ - +26 ... + 28
Тернопіль - +25 ... + 27
Чернівці - +25 ... + 27
Хмельницький - +25 ... + 27
Луцьк - +26 ... + 28
Рівне - +26 ... + 28
Житомир - +25 ... + 27
Вінниця - +25 ... + 27
Одеса - +27 ... + 29
Миколаїв - +26 ... + 28
Херсон - +26 ... + 28
Сімферополь - +25 ... + 27
Кропивницький - +25 ... + 27
Черкаси - +25 ... + 27
Чернігів - +24 ... + 26
Суми - +26 ... + 28
Полтава - +25 ... + 27
Дніпро - +26 ... + 28
Запоріжжя - +26 ... + 28
Донецьк - +24 ... + 26
Луганськ - +24 ... + 26
Харків - +26 ... + 28
Київ - +26 ... + 28
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