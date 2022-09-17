На вихідних погода в Україні зіпсується: дощі, грози та навіть мокрий сніг

Як і прогнозували синоптики, осінь 2022 року принесла мінливу погоду, коли ясні дні чергуються з дощовими та похмурими.. Найближчими вихідними майже на всю територію країни прийдуть дощі з грозами, повідомляє Укргідрометцентр.

Яка буде погода у суботу 17 вересня

У цей день дощі з грозами очікуються у Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Київській та Чернігівській областях та у Криму.

Найтепліше буде на півдні України та у східних областях. У південних областях вдень середня температура становитиме від +23 до +26 (у Криму до +28), уночі - від +14 до +17 (у Криму до +18).

На сході України вдень буде від +22 до +25, а вночі від +10 до +15.

У західних областях, навіть у тих, де дощів не очікується, буде досить прохолодно. Вдень середня температура становитиме від +12 до +15, вночі від +7 до +10.

У центральних областях у цей день очікується від +17 до +23, вночі від +8 до +12.

На півночі країни від +15 до +18 вдень та від +5 до +9 вночі.

У столиці в суботу вдень буде від +15 до +17, очікується дощ із грозою. Вночі від +7 до +9, без опадів.

Якою буде погода у неділю 18 вересня

У зв'язку з переміщенням активного циклону 18 вересня у більшості областей очікуються дощі з грозами, вдень посилення вітру до 15-20 м/с, попереджає Укргідрометцентр.

Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень у західних, північних та центральних областях пройдуть сильні дощі, кількість опадів 20-30 мм (I рівень небезпеки, жовтий).

У Карпатах очікується сильний дощ із мокрим снігом , кількість опадів 40-50 мм (II рівень небезпеки, помаранчевий).. На високогір'ї Карпат можливе утворення снігового покриву 3-5 см.

У західних областях 18 вересня похолодає. Вдень очікують від +10 до +12 (на Закарпатті – до 14), уночі від +6 до +9.

На півдні вдень від +20 до +27 (у Криму до +28), вночі від +15 до +18.

На сході України, попри дощі, трохи потеплішає. Вдень там очікують від +24 до +28, а вночі від +12 до +18.

У центральних областях очікують від +16 до +23 вдень та від +11 до +16 вночі.

На півночі України вдень буде від +15 до +20, а вночі від +8 до +11.

У Києві трохи похолодає. Вдень там очікується від +13 до +15, вночі від +9 до +11. Дощі з грозами очікуються і вдень, і вночі.