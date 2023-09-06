На вихідних погода в Україні буде комфортно теплою та без опадів

За прогнозом синоптиків, у вихідні 2-3 вересня на території України переважатиме сонячна погода без опадів. Однак у західних областях вночі у суботу можливі випадання дощів, подекуди з грозами. Температурний фон очікується близьким до кліматичної норми, у південній половині вище за норму на 1 – 3 °С. Нагадуємо, що у лісах більшості областей зберігається найвищий рівень пожежної небезпеки (5 клас).

Субота, 2 вересня:

У західних областях мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень місцями пройде короткочасний дощ із грозою. У Карпатах та на Прикарпатті вночі та вранці місцями тумани. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17°С, вдень +20...+25°С, на Закарпатті до +27°С.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+16°С, удень +21...+26°С.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +13...+18°С, удень +23...+28°С.

У південній половині України та Криму малохмарна погода, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, на узбережжях морів до +22 °С; вдень +25...+30 °С.

У східних областях вночі пройде короткочасний дощ із грозою, удень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+18°С, вдень +22...+27°С.

Неділя, 3 вересня:

У західних областях вночі в районі Карпат та Прикарпаття, вдень у більшості областей регіону пройдуть дощі, місцями значні. В окремих пунктах можливі грози. Вітер західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11...+16°С, удень +18...+23°С. У Карпатах протягом доби +10…+15 °С.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, вдень +22…+27 °С.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі опиниться в межах +12...+17°С, удень +23...+28°С.

На півдні України хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18°С, вдень +25...+30°С.

У східних областях малохмарно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі +10...+15°С, вдень +22...+27°С.