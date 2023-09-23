У вихідні погода побалує Україну. Прогноз погоди на 23-24 вересня 2023 року.

07:46 23 вересня Київ, Україна

За прогнозом синоптиків на найближчі дві доби, на більшій частині території України збережеться період теплої та сухої погоди. І лише у західних областях пройдуть опади, а температурне тло зазнаватиме коливань.

Субота, 23 вересня:

У західних областях без істотних опадів. Вдень та ввечері пройдуть невеликі, місцями помірні дощі з грозами.. У окремих пунктах можливі шквали, 15 – 17 м/с. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, днем +25…+30 °С.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16°С, днем +23...+28°С.

У центральній частині країни без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11...+16°С, удень +24...+29°С.

У південній половині України та Криму малохмарна погода без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, днем стовпчики термометрів покажуть +26…+31 °С.

У східних областях очікується суха та малохмарна погода. Опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+15°С, днем +23...+28°С.

23 вересня – День осіннього рівнодення – це особливе астрономічне явище, яке настає двічі на рік, коли день і ніч мають приблизно однакову тривалість. Восени це відзначається, коли Сонце перетинає екватор і входить у південну півкулю.

Як правило, день осіннього рівнодення настає приблизно 22-23 вересня на північній півкулі та 20-21 березня на південній півкулі. У народі цей день спостерігає за південним півкулем.

Неділя, 24 вересня:

У західних областях малорухливий атмосферний фронт стане причиною дощової та похмурої погоди протягом доби. Місцями прогримлять грози. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12...+17°С, днем +18...+23°С, у Вінницькій та Житомирській областях +23...+28°С.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17°С, днем +25...+30°С.

У центральній частині України хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °С, днем +26…+31 °С.

У південних областях та в Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18°С, днем +27...+32°С.

У східних областях безхмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+15°С, днем +23...+28°С.