На вихідні 3-4 вересня очікується мінлива погода з дощами.

За прогнозом Укргідрометцентру, у перші вихідні осені погода в Україні буде мінливою. У суботу на всій території очікуються дощі, а в неділю - буде сонячно, але не без дощів.

Субота, 3 вересня

У цей день не варто виходити надвір без парасольки. На всій території України очікується дощ, подекуди - з грозами.

У західних областях вночі пройде помірний дощ, удень місцями невеликий. На Поліссі буде сухо. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +6…+11 °С, на Поліссі +1…+6 °С. Вдень очікується холодно, лише +12…+17 °С і лише на Поліссі за рахунок менш щільної хмарності до +22 °С.

У північній частині України опадів не передбачається. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час +5…+10 °С, на крайній півночі +1…+6 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 °С. Вдень максимальна температура повітря досягне значення +16…+21 °С.

У центральних областях вночі без опадів, удень невеликий, місцями помірний дощ. Вітер переважно північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +11...+16°С, удень +18...+23°С.

На півдні України вночі опадів не очікується, вдень буде дощ, на Одещині місцями сильний.. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, удень місцями пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, днем у Приазов'ї та Криму +25…+30 °С, на решті +19…+24 °С.

У східних областях уночі опадів не очікується, вдень та ввечері місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Мінімальна температура вночі становитиме +7…+12 °С, максимальна вдень +17…+22 °С.

Неділя, 4 вересня

У неділю спостерігатиметься невелика хмарність. Але дощів не очікується на більшій частині України, окрім східного регіону.

У західних областях без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 °С, подекуди в пониженнях рельєфу до +2 °С; днем +18...+23 °С.

На півночі України без опадів, лише на півдні Сумської обл. вночі пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8°С, днем +17...+22°С.

У центральній частині вночі місцями пройде дощ, удень сухо. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8…+13°С, удень +17…+22°С.

На півдні України вночі місцями пройде дощ, удень без опадів. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі +11...+16°С, удень +18...+23°С.

У східних областях уночі та в першій половині дня очікується дощ, місцями сильний. Вдень без опадів. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі +6…+11°С, удень +16…+21°С.

Середня місячна температура повітря у вересні 2022 року прогнозується у межах 14-19 градусів тепла, у Карпатах 12-13 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.