На вихідні в Україні буде сонячно та прохолодно

На найближчі дві доби в Україні очікується малохмарне небо, слабкий вітер та відсутність опадів. У нічний та ранковий час можливі тумани, які відразу після сходу сонця швидко розсіються.

Субота, 15 жовтня:

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, уночі 3-8 м/с, удень 5-10 м/с. Мінімальна температура повітря становитиме +2…+7 °С, максимальна досягне +14…+19 °С.

У північній частині України хмарно, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі опуститься до +3...-2°С, вдень стовпчики термометрів покажуть +10...+15°С.

У центральних областях хмарно, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Мінімальна температура вночі буде +4...-1°С, максимальна вдень +11...+16°С.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов'ї 9-14 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +2...+7°С, вдень +12...+17°С.

У східних областях сухо та малохмарно. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, 3-8 м/с. Мінімальна температура повітря в нічний час коливатиметься в межах -3…+2 °С, вдень максимальні значення досягнуть +9…+14 °С.

На мешканців та гостей Києва очікує хмарна та досить прохолодна погода, але іноді небо може прояснюватись. Згідно з прогнозами, протягом дня буде дещо посилено пориви вітру.. При цьому дощ не прогнозується. Температура: вдень до +13°С, вночі близько +1. Швидкість вітру: 10 м/с. Вірогідність опадів: 8%.

Неділя, 16 жовтня:

У західній частині України хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень максимальні значення будуть у межах +14…+19 °С.

У північних областях хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Вночі повітря охолоне до +2...-3°С, вдень прогріється до +9...+14°С.

У центральному регіоні малохмарно та сухо. Вітер хмарно з проясненнями, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3...-2°С, удень +11...+16°С.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї вдень пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +2...+7°С, у Криму та Приазов'ї до +10°С. Вдень максимальні значення становитимуть +13…+18 °С.

У східній частині країни малохмарно, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Вночі мінімальна температура становитиме -3…+2°С, удень +10…+15°С.

У Києві погода наприкінці вікенду очікується переважно сонячна з невеликою хмарністю. Жорсткі пориви вітру, як і опади, експерти не прогнозують. Вдень буде мерзлякувато, а от уночі – холодно. Температура: вдень до +15 ° С, вночі близько +4. Швидкість вітру: до 8 метрів за секунду. Вірогідність опадів: 10%.