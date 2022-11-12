На території всієї України переважатиме аномально тепла погода

Синоптики обіцяють, що найближчими двома сутками антициклон принесе практично на всю територію України аномально теплу погоду, але з понеділка вже почнеться поступове зниження температури повітря.

Субота, 12 листопада:

У західній частині України опади не очікуються. Вночі та вранці на Прикарпатті та на Буковині можливі тумани. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8°С, удень +8...+13°С.

У північних областях без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7°С, удень +7…+12°С.

У центральних областях країни також опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями туман. Вітер вночі мінлива хмарність, удень західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +2...+7°С, удень +7...+12°С.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та в першій половині дня місцями тумани. Вітер вночі мінлива хмарність, удень західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +3…+8°С, удень +9…+14°С.

У східній частині хмарно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Нічна температура становитиме +2…+7 °С, днем повітря прогріється до +7…+12 °С.

У Києві прогнозується переважно хмарна та холодна погода без опадів, але з посиленими поривами південно-західного вітру. Вночі можливий туман. Температура: вдень +10...+12°; вночі +5…+8 °С. Швидкість вітру: до 7-11 метрів за секунду. Вірогідність опадів: удень менше 12%.

Неділя, 13 листопада:

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. У Карпатському регіоні подекуди туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 °С, в Карпатах близько 0 °С; днем +7...+12 °С.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +4…+9°С, удень +8…+13°С.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4…+9°С, удень +9…+14°С.

У південній частині України хмарно із проясненнями, без опадів. Вночі місцями можливий туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +3…+8°С, удень +10…+15°С.

У східних областях хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 °С, днем стовпчики термометрів покажуть значення +8…+13 °С.

У Києві очікується часом мінлива хмарність, температура трохи тепліша за суботу і може бути підвищена вологість через туман на світанку. Після обіду на небі має прояснитися. Дощу не прогнозують, тоді як пориви вітру можуть змінитися з поміркованих до сильних. Температура: вдень +11...+14°; вночі +3...+7°С. Швидкість вітру: до 7-10 метрів за секунду. Вірогідність опадів: удень менше 20%.