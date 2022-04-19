На зміну спеці приходять грози: прогноз погоди на 20 липня

За інформацією синоптиків, сьогодні в Україні очікується досить контрастна погода: місцями спека до +39 °С без опадів, в деяких регіонах грози, зливи і град.

Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +25...+28 °С.



У Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +27...+30 °С.



У Дніпропетровській області мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +32...+35 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, удень +21...+24 °С.



У Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +23...+26 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +22...+25 °С.



Північний регіон України

У Київській, Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +26...+29 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +25...+28 °С.



Східний регіон України

У Харківській області мінлива хмарність, дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +31...+34 °С.



У Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +33...+36 °С.



Південний регіон України

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +32...+35 °С.



У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +21...+24 °С, вдень +34...+37 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +21...+24 °С, вдень +33...+36 °С.



У Києві мінлива хмарність, дощі, грози. Вітер північно-західний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +24...+27 °С.