На Великдень частина України накриє негода з грозами

За прогнозом Укргідрометцентру 24 квітня, у день Світлого Христового Воскресіння, українцям не варто очікувати сонячної квітневої погоди: дощі з грозами прогнозуються майже по всій території України. Водночас, температура повітря буде відносно високою.

Сонячна погода із мінливою хмарністю на Великдень очікується лише у західних та північно-західних областях. Вночі буде прохолодно від +3 до +7 градусів, проте вдень стовпчик термометра покаже +15+18 градусів, а на Закарпатті в середині дня повітря прогріється до +19 градусів.

У той же час, центральні, північні, південні та східні регіони будуть "страждати" від дощової погоди з грозами.. У центральних, північних та східних областях встановиться майже однаковий температурний режим: уночі +5+8 градусів, удень від +14 до +19 градусів.

У південних областях та АР Крим вночі прогнозують +6+9, а вдень температура де-не-де досягатиме позначки +20 градусів тепла.

У Києві на Великдень 2022 очікується невеликий дощ, уночі +9, вдень потеплішає до +14 градусів.