На Харківщині мокрий сніг, а Карпати засипало на метр. Прогноз погоди

08:38 21 листопад Київ, Україна

За прогнозом Укргідрометцентру, 21 листопада в більшості областей України буде ясна, але дуже вітряна погода. Опади очікуються лише на північному сході: на Чернігівщині та Сумщині дощитиме, а на Харківщині піде мокрий сніг.

Відповідно й температура повітря найнижчою буде у Харківській області – не вище +5...+7. Середня температура в країні збережеться в межах від +6 до +12. Натомість на півдні – у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях повітря прогріється до +11...+13.

Важливо! Пориви сильного вітру по всій території, крім півдня, досягатимуть до 15 – 20 метрів на секунду. Рівень небезпеки І – жовтий.

У Києві 21 листопада опадів не прогнозують. Температура коливатиметься в межах – +9…+11.

Погода в містах України 21 листопада:

  • Ужгород – +9...+11
  • Львів – +8...+10
  • Івано-Франківськ – +8...+10
  • Тернопіль – +9...+11
  • Чернівці – +10...+12
  • Хмельницький – +9...+11
  • Луцьк – +7...+9
  • Рівне – +8...+10
  • Житомир – +8...+10
  • Вінниця – +7...+9
  • Одеса – +11...+13
  • Миколаїв – +11...+13
  • Херсон – +11...+13
  • Сімферополь – +10...+12
  • Кропивницький – +9...+11
  • Черкаси – +8...+10
  • Чернігів – +8...+10
  • Суми – +7...+9
  • Полтава – +7...+9
  • Дніпро – +8...+10
  • Запоріжжя – +9..+11
  • Донецьк – +6...+8
  • Луганськ – +6...+8
  • Харків – +5...+7
  • Київ - +9 ... +11.

Погода в городах Украины 21 ноября от Укргидрометцентра.