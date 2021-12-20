На Харківщині мокрий сніг, а Карпати засипало на метр. Прогноз погоди

За прогнозом Укргідрометцентру, 21 листопада в більшості областей України буде ясна, але дуже вітряна погода. Опади очікуються лише на північному сході: на Чернігівщині та Сумщині дощитиме, а на Харківщині піде мокрий сніг.
Відповідно й температура повітря найнижчою буде у Харківській області – не вище +5...+7. Середня температура в країні збережеться в межах від +6 до +12. Натомість на півдні – у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях повітря прогріється до +11...+13.
У Києві 21 листопада опадів не прогнозують. Температура коливатиметься в межах – +9…+11.
Погода в містах України 21 листопада:
- Ужгород – +9...+11
- Львів – +8...+10
- Івано-Франківськ – +8...+10
- Тернопіль – +9...+11
- Чернівці – +10...+12
- Хмельницький – +9...+11
- Луцьк – +7...+9
- Рівне – +8...+10
- Житомир – +8...+10
- Вінниця – +7...+9
- Одеса – +11...+13
- Миколаїв – +11...+13
- Херсон – +11...+13
- Сімферополь – +10...+12
- Кропивницький – +9...+11
- Черкаси – +8...+10
- Чернігів – +8...+10
- Суми – +7...+9
- Полтава – +7...+9
- Дніпро – +8...+10
- Запоріжжя – +9..+11
- Донецьк – +6...+8
- Луганськ – +6...+8
- Харків – +5...+7
- Київ - +9 ... +11.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі