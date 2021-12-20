На Харківщині мокрий сніг, а Карпати засипало на метр. Прогноз погоди

За прогнозом Укргідрометцентру, 21 листопада в більшості областей України буде ясна, але дуже вітряна погода. Опади очікуються лише на північному сході: на Чернігівщині та Сумщині дощитиме, а на Харківщині піде мокрий сніг.

Відповідно й температура повітря найнижчою буде у Харківській області – не вище +5...+7. Середня температура в країні збережеться в межах від +6 до +12. Натомість на півдні – у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях повітря прогріється до +11...+13.

Важливо! Пориви сильного вітру по всій території, крім півдня, досягатимуть до 15 – 20 метрів на секунду. Рівень небезпеки І – жовтий.

У Києві 21 листопада опадів не прогнозують. Температура коливатиметься в межах – +9…+11.

Погода в містах України 21 листопада: