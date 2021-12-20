На більшій частині України дощитиме вдень, а вночі можливий сніг

За прогнозом Укргідрометцентру, 20 листопада на більшій частині території країни йтиме дощ, до ночі вони можуть перейти в сніг. Температура повітря коливатиметься від +6 на Закарпатті до +13 на Одещині.
На півдні країни буде достатньо тепло, на Одещині повітря прогріється до +11...+13 градусів. Хоча весь день йтиме дощ.
А ось на заході суботній день буде теплим – від +9 до +11 градусів. Дощів не очікується. Прохолодніше буде лише на Закарпатті, де денна температура буде на три градуси нижчою: +6...+8.
Не очікуються опади на півночі України. При помірній хмарності вдень термометри показуватимуть +8...+10 градусів. Хоча вночі на Сумщині буде мороз та мокрий сніг.
Схід країни накриє дощова погода. Вдень буде тепло - +8...+10. До ночі температура зменшиться до нуля, може піти мокрий сніг.
У ніч із п'ятниці на суботу у Києві йтиме дощ, який вдень припиниться. День обіцяє бути не дуже холодним – до +9...+11 градусів, але настрій усім зіпсує поривчастий вітер.
Погода в містах України 20 листопада:
- Ужгород – +6...+8
- Львів – +9...+11
- Івано-Франківськ – +9...+11
- Тернопіль – +9...+11
- Чернівці – +9...+11
- Хмельницький – +9...+11
- Луцьк – +9...+11
- Рівне – +9...+11
- Житомир – +9...+11
- Вінниця – +9...+11
- Одеса – +11...+13
- Миколаїв – +10...+12
- Херсон – +10...+12
- Сімферополь – +9...+11
- Кропивницький – +9...+11
- Черкаси – +9...+11
- Чернігів – +8...+10
- Суми – +8...+10
- Полтава – +8...+10
- Дніпро – +8...+10
- Запоріжжя – +10...+12
- Донецьк – +8...+10
- Луганськ – +8...+10
- Харків – +8...+10
- Київ – +9...+11
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