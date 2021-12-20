На більшій частині України дощитиме вдень, а вночі можливий сніг

За прогнозом Укргідрометцентру, 20 листопада на більшій частині території країни йтиме дощ, до ночі вони можуть перейти в сніг. Температура повітря коливатиметься від +6 на Закарпатті до +13 на Одещині.

На півдні країни буде достатньо тепло, на Одещині повітря прогріється до +11...+13 градусів. Хоча весь день йтиме дощ.

А ось на заході суботній день буде теплим – від +9 до +11 градусів. Дощів не очікується. Прохолодніше буде лише на Закарпатті, де денна температура буде на три градуси нижчою: +6...+8.

Не очікуються опади на півночі України. При помірній хмарності вдень термометри показуватимуть +8...+10 градусів. Хоча вночі на Сумщині буде мороз та мокрий сніг.

Схід країни накриє дощова погода. Вдень буде тепло - +8...+10. До ночі температура зменшиться до нуля, може піти мокрий сніг.

У ніч із п'ятниці на суботу у Києві йтиме дощ, який вдень припиниться. День обіцяє бути не дуже холодним – до +9...+11 градусів, але настрій усім зіпсує поривчастий вітер.

Погода в містах України 20 листопада: