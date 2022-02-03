Мокрий сніг з дощем: погода в Україні 3 лютого

07:11 03 лютий Київ, Україна

За інформацією синоптиків, сьогодні, 3 лютого, в Україні очікуються опади у вигляді снігу та дощу з мокрим снігом. Найбільше опадів пройде на південному сході країни.
 
У гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей є значна загроза сходу лавин.

Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.

На Черкащині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.

На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.

На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.

На Дніпропетровщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.

Західний регіон України
У Львівській та Тернопільській областях похмуро, сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.

У Волинській та Рівненській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.

На Хмельниччині похмуро, сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях хмарно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.

На Закарпатті хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.

Північний регіон України
На Київщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря, вдень -2...+1°С.

У Чернігівській області похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.

На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.

На Житомирщині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.

Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0…+3°С.

У Луганській та Донецькій областях похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.

Південний регіон України
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.

На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.

На Херсонщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.

На Запоріжжі хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.

В Автономній Республіці Крим похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.

У Києві похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 6-11 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.