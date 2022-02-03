Мокрий сніг з дощем: погода в Україні 3 лютого

За інформацією синоптиків, сьогодні, 3 лютого, в Україні очікуються опади у вигляді снігу та дощу з мокрим снігом. Найбільше опадів пройде на південному сході країни.
У гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей є значна загроза сходу лавин.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Черкащині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
Західний регіон України
У Львівській та Тернопільській областях похмуро, сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
У Волинській та Рівненській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Хмельниччині похмуро, сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях хмарно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
На Закарпатті хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря, вдень -2...+1°С.
У Чернігівській області похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Житомирщині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0…+3°С.
У Луганській та Донецькій областях похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.
Південний регіон України
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.
На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Херсонщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.
На Запоріжжі хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.
В Автономній Республіці Крим похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.
У Києві похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 6-11 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Черкащині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
Західний регіон України
У Львівській та Тернопільській областях похмуро, сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
У Волинській та Рівненській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Хмельниччині похмуро, сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях хмарно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
На Закарпатті хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря, вдень -2...+1°С.
У Чернігівській області похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Житомирщині похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0…+3°С.
У Луганській та Донецькій областях похмуро, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.
Південний регіон України
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.
На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Херсонщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.
На Запоріжжі хмарно, мокрий сніг, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.
В Автономній Республіці Крим похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.
У Києві похмуро, сніг. Вітер північно-західний, 6-11 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
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