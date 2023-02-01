Мокрий сніг, місцями з дощем: погода в Україні 1 лютого

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде похмура погода, у деяких регіонах очікується мокрий сніг, подекуди з дощем. На дорогах подекуди ожеледиця.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, невеликі опади (мокрий сніг). Вітер мінлива, 4-7 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Черкащині похмуро, невеликі опади (мокрий сніг). Вітер західний із переходом у південно-західний, 3-6 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-6 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-4 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 2-4 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно, невеликі опади (мокрий сніг). Вітер західний 6-8 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Хмельниччині похмуро, опади (мокрий сніг). Вітер західний, 5-8 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Волині хмарно, невеликі опади (мокрий сніг). Вітер західний, 6-9 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Рівненщині хмарно, невеликі опади (мокрий сніг). Вітер західний 5-8м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Тернопільщині хмарно з проясненнями, опади (мокрий сніг). Вітер західний, 6-9м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер західний, 3-7 м/с. Температура повітря вдень +3...+5°С.
У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер західний 4-7 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Закарпатті хмарно, невеликі опади (мокрий сніг). Вітер південно-західний 1-2 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 4-7 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Житомирщині похмуро, опади (дощ із мокрим снігом). Вітер західний, 5-8 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер західний із переходом на південно-західний, 4-6 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Сумщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, невеликий сніг. Вітер південно-західний, 3-4 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер хмарно з проясненнями, 2-3 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Донеччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер хмарно з проясненнями, 2-3 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
Південний регіон України
У Запоріжжі хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер змінних напрямків, 2-5 м/с. Температура повітря вдень +1...+3°С.
На Херсонщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
На Одещині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний із переходом на західний, 5-6 м/с. Температура повітря вдень +2...+4°С.
В Автономній Республіці Крим похмуро, без опадів. Вітер можливий, 2-4 м/с. Температура повітря вдень 0...+2°С.
У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 4-7 м/с. Температура повітря вдень -1...+1°С.
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