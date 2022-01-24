Метеопрогноз по Україні на суботу, 8 травня

07:23 08 травень Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, погода на ці вихідні зміниться в бік похолодання. Причиною такої зміни погоди на більшій частині території України синоптики називають прихід поля високого атмосферного тиску - антициклон Utine.

Так, в суботу в більшості областей вночі та вранці, а вдень і в східних областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень очікуються пориви до 15-20 м/с. У Карпатах вночі дощ з мокрим снігом, температура близько 0 °С, вдень без опадів.

Прогноз погоди на 8 травня по регіонах:

Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +12...+14 °С.

У Полтавській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +12...+14 °С.

У Черкаській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +11...+13 °С.

У Кіровоградській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +12...+14 °С.

У Дніпропетровській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +14...+16 °С.

Західний регіон України

У Львівській області хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, удень +9...+11 °С.

У Волинській та Івано-Франківській областях хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, удень +9...+11 °С.

У Рівненській та Чернівецькій областях хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +11...+13 °С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +11...+13 °С.

У Закарпатській області буде хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +12...+14 °С.

Північний регіон України

У Житомирській області хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +10...+12 °С.

У Чернігівській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +10...+12 °С.

У Сумській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +11...+13 °С.

У Київській області хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +10...+12 °С.

Східний регіон України

У Харківській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, вдень +16...+18 °С.

У Донецькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, удень +17...+19 °С.

У Луганській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, вдень +20...+22 °С.

Південний регіон України

У Запорізькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, удень +17...+19 °С.

У Херсонській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, удень +17...+19 °С.

У Миколаївській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +16...+18 °С.

В Одеській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +14...+16 °С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, удень +17...+19 °С.

У Києві хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +10...+12 °С.

Сонце зійде о 5:25, а зайде о 20:30. Тривалість дня складе 15 год 05 хв.