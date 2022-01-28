Місцями короткочасні дощі: погода в Україні на 11 травня

За інформацією синоптиків, сьогодні, 11 травня, через наближення циклону погода в Україні почне погіршуватися, в низці областей очікуються короткочасні дощі.



Центральний регіон України

У Вінницькій та Кіровоградській областях ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +18...+21 °С.



У Черкаській, Полтавській і Дніпропетровській областях хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +18...+21 °С.



Західний регіон України

У Львівській та Волинській областях ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +21...+24 °С.



У Рівненській області ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +20...+23 °С.



У Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +21...+24 °С.



У Закарпатській області ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +24...+27 °С.



Північний регіон України

У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, удень +19...+22 °С.



У Житомирській, Чернігівській та Сумській областях ясно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +20...+23 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Луганській і Донецькій областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +12...+15 °С.



Південний регіон України

В Одеській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +19...+22 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +15...+18 °С.



У Києві ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +18...+21 °С.