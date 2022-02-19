Подекуди дощі: прогноз погоди в Україні на 17 лютого

07:12 17 лютий Київ, Україна

За інформацією синоптиків, сьогодні у багатьох областях України очікуються дощі, подекуди мокрий сніг. Можливі пориви вітру до 18 м/с, на заході – до 25 м/с.

Крім того, у Львівській та Івано-Франківській областях очікується сильний мокрий сніг та дощ. У гірських районах Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей – значна небезпека сходження лавин, у Івано-Франківській – висока (червоний рівень).