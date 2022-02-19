Подекуди дощі: прогноз погоди в Україні на 17 лютого

07:12 17 лютий Київ, Україна

За інформацією синоптиків, сьогодні у багатьох областях України очікуються дощі, подекуди мокрий сніг. Можливі пориви вітру до 18 м/с, на заході – до 25 м/с.
 
Крім того, у Львівській та Івано-Франківській областях очікується сильний мокрий сніг та дощ. У гірських районах Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей – значна небезпека сходження лавин, у Івано-Франківській – висока (червоний рівень).

Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°С.

На Черкащині хмарно із проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +6...+9°С.

На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +7...+10 °С.

На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +4...+7°С.

На Дніпропетровщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +6...+9°С.

Західний регіон України
На Львівщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°С.

У Волинській та Рівненській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +6...+9°С.

На Тернопільщині хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +6...+9°С

На Хмельниччині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°С.

На Івано-Франківщині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +7...+10 °С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +7...+10 °С.

На Закарпатті хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°С.

Північний регіон України
На Київщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°С.

У Чернігівській та Сумській областях похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°С.

На Житомирщині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°С.

Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°С.

На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°С.

На Донеччині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°С.

Південно-західний регіон України
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +9...+12°С.

У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +9...+12°С.

На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +6...+9°С.

В Автономній Республіці Крим без опадів.. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +9...+12°С.

У Києві похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°С.